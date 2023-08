وكيل صلاح يرد على أنباء مفاوضات اتحاد جدة لضم نجم ليفربول بمقابل ضخم

أكد رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، استمرار موكله في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي والتزامه بعقده معهم، وذلك ردا على تقارير تفيد بتلقيه عرضا خياليا من نادي اتحاد جدة بطل السعودي لكرة القدم.

وكتب عباس في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي، محمد لا يزال ملتزما تجاه ليفربول".

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 7, 2023