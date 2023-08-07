وكيل صلاح يرد على أنباء مفاوضات اتحاد جدة لضم نجم ليفربول بمقابل ضخم

أكد رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، استمرار موكله في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي والتزامه بعقده معهم، وذلك ردا على تقارير تفيد بتلقيه عرضا خياليا من نادي اتحاد جدة بطل السعودي لكرة القدم.

وكتب عباس في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي، محمد لا يزال ملتزما تجاه ليفربول".

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 7, 2023

وذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن نادي اتحاد جدة دخل في مفاوضات جادة لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن حامل لقب الدوري السعودي قدما عرضا ضخما للتعاقد مع صلاح لمدة موسمين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني لنادي ليفربول، و180 مليون يورو للاعب.

وجدد صلاح عقده مع ليفربول "لمدة طويلة" حسب ما أعلن النادي أول يوليو/تموز العام الماضي، وذلك بعد مفاوضات طويلة استمرت عدة أشهر بسبب الاختلاف على مطالب اللاعب المالية.

يسر نادي ليفربول الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي. ✍️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/ATJS5tistU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل، لكن شبكة "سكاي" البريطانية ذكرت آنذاك أن صلاح وقّع عقدا حتى 2025.

وذكر الصحفي المتخصص في صفقات الانتقال فابريزيو رومانو أن تجديد صلاح جاء بعد مفاوضات مكثفة قادها المدرب الألماني يورغن كلوب بنفسه.

وأشار إلى أن مدرب ليفربول شرح للنجم المصري خطط الفريق المستقبلية، وأكد له أن النادي سيعتمده واجهة للمشروع الجديد.

ووفقا لرومانو، فقد تضمن عقد صلاح الجديد زيادة في راتبه الأسبوعي من قرابة 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 261 ألف دولار) إلى 350 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 420 ألف دولار)، ليكون أعلى لاعبي ليفربول أجرا.