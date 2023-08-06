تعادل في الدقيقة 101 ثم فاز بركلات الترجيح.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي ويتوّج بالدرع الخيرية
توّج أرسنال بالدرع الخيرية، بعد فوزه بركلات الترجيح على مانشستر سيتي 4-1 اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل مثير 1-1 على ملعب ويمبلي في لندن.
وفي حين كان مانشستر سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (الدقيقة 77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسارد النتيجة للمدفعجية بهدف صادم ومرتد من لاعب سيتي السويسري مانويل أكانجي خدع الحارس الألماني ستيفان أورتيغا، وذلك في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع ليفرض ركلات الترجيح.
آرسنال يرفع درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي
#الدرع_الخيرية #ارسنال_مانشستر_سيتي #درع_المجتمع_الإنجليزي
#CommunityShield pic.twitter.com/WYXTmqAULG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2023
وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري ركلتيهما، حيث ارتدت كرة الأول من العارضة في حين تصدى حارس أرسنال أرون رامسدايل لمحاولة الثاني، قبل أن يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز لـ"الغانرز" في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الإنجليزية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.
آرسنال يعادل في اللحظات الأخيرة#الدرع_الخيرية #ارسنال_مانشستر_سيتي #درع_المجتمع_الإنجليزي#CommunityShield pic.twitter.com/HXup1ZSMy9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2023
وانفرد أرسنال في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجا بالدرع الخيرية بـ17 مرة، بعدما تجاوز ليفربول الذي كان يتساوى معه بـ16 مرة قبل نسخة العام الحالي، في حين ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين بـ21 مرة.
حسن العيدروس: الغانرز يقول للجميع زمن الوصافة ولّى أهلاً بثوب البطل.#الدرع_الخيرية #ارسنال_مانشستر_سيتي #درع_المجتمع_الإنجليزي #CommunityShield pic.twitter.com/4w0JgSMm0w
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2023
وكان النادي اللندني خسر لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بشكل دراماتيكي لمصلحة سيتي بعدما تصدّر لفترات طويلة من الموسم، في حين فاز الأخير بثلاثية تاريخية مع تتويجه أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.