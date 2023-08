رونالدو يستعيد "شبابه" مع النصر.. خبراء يكشفون الأسباب للجزيرة نت

تشير لغة الأرقام إلى طفرة كبيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي في 2023 تفوق ما حققه قبل 5 سنوات في عمر 33 عاما، وهو ما سنتناوله بالتحليل الفني من خلال خبراء كرة القدم.

ومنذ انتقال رونالدو (38 عاما) إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير/كانون الثاني الماضي استعاد أحسن نسخة له كمهاجم هداف، على نحو أفضل بكثير مما قدمه في المواسم التي أعقبت رحيله عن ريال مدريد.

ولعب رونالدو 19 مباراة رسمية مع النصر، سجل فيها 16 هدفا بمعدل تهديفي 0.84 هدف في المباراة الواحدة، وهي إحصائية توضح المستوى المميز للنجم البرتغالي أمام المرمى، لأنه في السنوات الخمس الأخيرة له في أوروبا لم يصل إلى هذا الرقم.

وسجل رونالدو هدفين في 3 مباريات بالبطولة العربية للأندية؛ آخرها هدف التعادل في مرمى الزمالك الخميس الماضي الذي تأهل به النصر للدور ربع النهائي بالبطولة، و14 هدفًا في 16 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، مع الوضع في الاعتبار وصوله أول العام الجاري.

كانت أسوأ فترة لرونالدو في السنوات الأخيرة تلك التي قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كان معدله التهديفي 0.5 هدف فقط في كل مباراة.

ومنذ عودة النجم البرتغالي إلى يونايتد في أغسطس/آب 2021 حتى رحيله في نوفمبر/تشرين الأول 2022، سجل 27 هدفا في 57 مباراة رسمية.

ورغم نجاح رونالدو النسبي في تجربته مع يوفنتوس الإيطالي الذي انتقل إليه من ريال مدريد عام 2018 فإنه لم يصل لمعدله التهديفي الحالي مع النصر؛ إذ سجل في موسمه الأول بالدوري الإيطالي 28 هدفًا في 43 مباراة بمعدل تهديفي 0.65 هدف في المباراة.

وزاد معدل "الدون" في الموسم التالي بتسجيله 37 هدفا في 46 مباراة بمعدل تهديفي 0.8.

واستمر تقدمه في الموسم الثالث مع يوفنتوس بتسجيله 36 هدفا في 44 مباراة بمعدل تهديفي 0.82 في المباراة.

