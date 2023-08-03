إنجاز تاريخي.. منتخب المغرب للسيدات يتأهل للدور الثاني في كأس العالم

حقق منتخب المغرب للسيدات إنجازا تاريخا بتأهله لدور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، عقب فوزه اليوم الخميس على نظيره الكولومبي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وجاء فوز منتخب المغرب بفضل هدف أنيسة لحماري في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، بعد متابعة لركلة جزاء مرتدة.

وبذلك عبرت سيدات المغرب إلى دور الـ16 مع كولومبيا، بينما ودع منتخب ألمانيا بطل العالم في 2003 و2007 والمصنف ثاني عالميا، البطولة بتعادله مع كوريا الجنوبية 1-1.

وتواجه المغربيات في دور الـ16 يوم الخميس المقبل منتخب فرنسا الذي تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

وهذه المشاركة هي الأولى لمنتخب المغرب في بطولة كأس العالم للسيدات، وكان قد استهل مبارياته بخسارة قاسية من ألمانيا 6-0 قبل أن يهزم كوريا الجنوبية 1-0 في الجولة الثانية، ثم كولومبيا بالنتيجة نفسها في المواجهة الثالثة.