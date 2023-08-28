خروج جماعي للمنتخبات العربية من كأس العالم لكرة السلة

لحق منتخب الأردن بنظيريه المصري واللبناني إلى باب الخروج من كأس العالم لكرة السلة، بعد تلقي كل منتخب خسارتين متتاليتين في دور المجموعات، من البطولة المقامة في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وشهدت النسخة من البطولة مشاركة 3 منتخبات عربية؛ هي: المنتخب المصري ممثلًا عن أفريقيا، ومنتخبا الأردن ولبنان ممثلان عن قارة آسيا.

وخرج منتخب "النشامى" من البطولة بعد الخسارة 87-95 أمام نيوزيلندا، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، اليوم الاثنين.

وكان المنتخب الأردني خسر المباراة الأولى 71-92 أمام اليونان في الجولة الافتتاحية.

ويختتم الأردن مشواره في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل.

وكانت مصر قد خرجت -أيضًا- من دور المجموعات بعد خسارتين متتاليتين في المجموعة الرابعة، الأولى أمام ليتوانيا 67-93 والثانية أمام منتخب الجبل الأسود 74-89.

ولم يكن حال منتخب لبنان في المجموعة الثامنة أفضل، إذ خسر أمام لاتفيا 70-109 ثم هُزم بفارق كبير جدًا أمام كندا 73-128.