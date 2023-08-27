مانشستر سيتي يحقق فوزه الثالث على التوالي ويتصدر الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي وتفوق 2-1 على مضيفه شيفيلد يونايتد، بفضل هدف قاتل قرب نهاية المباراة ليتصدر حامل اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكاد سيتي أن يتعثر أمام شيفيلد بعدما سجل لاعبه جايدن بوجل في الدقيقة الـ85 ليدرك التعادل 1-1 لأصحاب الأرض، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد ثلاث دقائق.

وكان إرلينغ هالاند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قد منح التقدم بهدف لسيتي بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.

ذهول هالاند بعد إضاعة ركلة الجزاء 😯 تقصير أم سوء حظ؟#الدوري_الإنجليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/zq5WCaVAdR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023

وأصبح رصيد سيتي 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق نقطتين عن ويستهام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.