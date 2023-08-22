حسان تمبكتي ينضم للهلال في "أغلى" صفقة للاعب سعودي

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم -أمس الاثنين- عن تعاقده مع اللاعب الدولي حسان تمبكتي، قادمًا من نادي الشباب في صفقة قالت وسائل إعلام محلية، إنها ستكون الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين.

ونشر الهلال مقطعًا مرئيًا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي -المعروفة سابقًا باسم تويتر- للاعب بقميص الهلال يقول فيه، "بالنهاية أنا هلالي".

وكتب الهلال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"إكس" أن، "تمبكتي.. هلالي لأربعة أعوام.. حتى نهاية موسم 2027".

وبات تمبكتي ثامن صفقات الهلال الصيفية بعد كلّ من، الحارس المغربي ياسين بونو، والبرازيليين نيمار ومالكوم، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيش.

🎬 نصـل وإياكم إلى ختام محتوانا هذا اليوم.. مشاهـدة ممتعة 😎💙#تمبكتي_هلالي pic.twitter.com/fsUOdDWPdV — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 21, 2023

ودافع تمبكتي عن قميص الفريق الأول للشباب منذ 2018 في مشوار تخلله إعارته للوحدة خلال موسم 2019-2020.

لعب مع الشباب 51 مباراة بالمجمل، بينما خاض مع الوحدة 8 مباريات فقط.

وكان تمبكتي مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، وشارك أساسيًا في التشكيلة التي صدمت ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بالفوز عليهم 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة لاحقًا أمام بولندا والمكسيك بنتيجة واحدة صفر-2 والخروج من دور المجموعات.

وتباينت ردود أفعال المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أعرب جمهور الهلال عن رضاه عن الصفقة، ومنهم محمد الذي قال، "يُقال في شوارع الرياض حتى قطرة الماء لا تدخل إلى منطقة الجزاء بوجود حسان تمبكتي".

أما عمرو فوصف الصفقة بالتاريخية لنادي الهلال، وغرد قائلًا: "أنا على قناعة تامة أن حسان هو أفضل لاعب سعودي، وأكثر لاعب كان عنده فرصة كبيرة للاحتراف والنجاح، مؤمن تمامًا أن إضافة حسان كأنك جلبت لاعبًا أجنبيًا بجودة ممتازة، ولكن الفرق أن حسان لاعب سعودي، ما راح يأخذ خانة الأجنبي حسان تمبكتي هلالي، صفقة كبيرة".

وفي المقابل أزعجت الصفقة جمهور نادي الشباب، ومنهم الناشط محمد الذي عبّر عن حزنه قائلًا، "مُحزن في اللحظة التي تحضر فيها جماهير الشباب إلى النادي للمطالبة بمنع انتقال تمبكتي، تخرج الأنباء المؤكدة لتوقيع اللاعب للهلال".

ومن بين المغردين من علّق على قيمة الصفقة، ومنهم نواف الآسيوي "بكل صراحة وبعيدًا عن العاطفة والميول، 138 مليون ريال.. هل يستحقها حسان تمبكتي"؟

🚨 بكل صراحة وبعيدًا عن العاطفة والميول. 138 مليون ريال .. هل يستحقها حسان تمبكتي؟ pic.twitter.com/MeIEP7Oxcl — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 21, 2023

صفقة تاريخية لـنادي الهلال .. أنا على قناعة تامة أن حسان هو أفضل لاعب سعودي وأكثر لاعب كان عنده فرصة كبيرة للاحتراف والنجاح مؤمن تمامًا أن اضافة حسان كأنك جلبت لاعب أجنبي بجودة ممتازة ولكن الفرق أن حسان لاعب سعودي ما راح ياخذ خانة الأجنبي حسان تمبكتي هلالي، صفقة كبيرة pic.twitter.com/CkIyJwPgcz — عمرو (@bt3) August 21, 2023

– مبروك عليك الدكه جعلك بالرباط اللي ينهي مسيرتك

– مبروك عليك الاعارات للرائد والاخدود

– مبروك عليك نهاية مسيرتك للاسف كنت احسبك طموح ، للاسف كنت اشوفك بتيشيرت الشباب ، للاسف خيبت ظني .. وداعاً اسم حسان تمبكتي من الساحه الرياضيه ،، كانت سنتين جميله والله لايوفقك دايماً @hos__5 pic.twitter.com/xz1NUfQxsl — هتاّن (@h_ta77) August 21, 2023

يُقال في شوارع الرياض حتى قطرة الماء لا تدخل الى منطقة الجزاء بوجود حسان تمبكتي pic.twitter.com/QAwbGw0KCl — محمد (@ivd5j) August 21, 2023

يا ساتر طفل شبابي يعرف أحتياجات نادي #الشباب ويقول حسان تمبكتي يبقى ف النادي و الرئيس " خالد الثنيان " يريد العكس ويبيع حسان ولا يجيب لاعبين أجانب !!! pic.twitter.com/75EO1uLuIq — عبدالله (@2h__7A) August 21, 2023

🚨عــاجــل | حسان تمبكتي هلالي لمدة 4 سنوات💙. (عكاظ) pic.twitter.com/2pzsVfLgzf — بيت الهلال (@baytAlhilal) August 21, 2023

اول شيء افتتح فيه الإجتماع هو إعلان الإدارة الحالية أنها قامت ببيع عقد اللاعب حسان تمبكتي ..

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/2wteHVIw3A — نويصر (@Nwiser_) August 21, 2023