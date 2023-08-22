رياضة

حسان تمبكتي ينضم للهلال في "أغلى" صفقة للاعب سعودي

تمبكتي وقع للهلال- الصورة من نادي الهلال
تمبكتي (يسار) بعد التوقيع للهلال (نادي الهلال السعودي)
22/8/2023

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم -أمس الاثنين- عن تعاقده مع اللاعب الدولي حسان تمبكتي، قادمًا من نادي الشباب في صفقة قالت وسائل إعلام محلية، إنها ستكون الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين.

ونشر الهلال مقطعًا مرئيًا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي -المعروفة سابقًا باسم تويتر- للاعب بقميص الهلال يقول فيه، "بالنهاية أنا هلالي".

وكتب الهلال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"إكس" أن، "تمبكتي.. هلالي لأربعة أعوام.. حتى نهاية موسم 2027".

وبات تمبكتي ثامن صفقات الهلال الصيفية بعد كلّ من، الحارس المغربي ياسين بونو، والبرازيليين نيمار ومالكوم، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيش.

ودافع تمبكتي عن قميص الفريق الأول للشباب منذ 2018 في مشوار تخلله إعارته للوحدة خلال موسم 2019-2020.

لعب مع الشباب 51 مباراة بالمجمل، بينما خاض مع الوحدة 8 مباريات فقط.

وكان تمبكتي مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، وشارك أساسيًا في التشكيلة التي صدمت ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بالفوز عليهم 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة لاحقًا أمام بولندا والمكسيك بنتيجة واحدة صفر-2 والخروج من دور المجموعات.

وتباينت ردود أفعال المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أعرب جمهور الهلال عن رضاه عن الصفقة، ومنهم محمد الذي قال، "يُقال في شوارع الرياض حتى قطرة الماء لا تدخل إلى منطقة الجزاء بوجود حسان تمبكتي".

أما عمرو فوصف الصفقة بالتاريخية لنادي الهلال، وغرد قائلًا: "أنا على قناعة تامة أن حسان هو أفضل لاعب سعودي، وأكثر لاعب كان عنده فرصة كبيرة للاحتراف والنجاح، مؤمن تمامًا أن إضافة حسان كأنك جلبت لاعبًا أجنبيًا بجودة ممتازة، ولكن الفرق أن حسان لاعب سعودي، ما راح يأخذ خانة الأجنبي حسان تمبكتي هلالي، صفقة كبيرة".

وفي المقابل أزعجت الصفقة جمهور نادي الشباب، ومنهم الناشط محمد الذي عبّر عن حزنه قائلًا، "مُحزن في اللحظة التي تحضر فيها جماهير الشباب إلى النادي للمطالبة بمنع انتقال تمبكتي، تخرج الأنباء المؤكدة لتوقيع اللاعب للهلال".

ومن بين المغردين من علّق على قيمة الصفقة، ومنهم نواف الآسيوي "بكل صراحة وبعيدًا عن العاطفة والميول، 138 مليون ريال.. هل يستحقها حسان تمبكتي"؟

 

المصدر : الجزيرة + الفرنسية