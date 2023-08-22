تييري هنري مدربا جديدا لمنتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم -في بيان أمس الاثنين- أنه تم تعيين النجم السابق تييري هنري المتوج بمونديال 1998 مدربا لمنتخب تحت 21 عاما حتى عام 2025.

وسيقود النجم السابق لأرسنال منتخب فرنسا في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، ليحل محل سيلفان ريبول الذي أُقيل بعد الخروج المبكر من بطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا العام.

وسينضم جيرالد باتيكل (المدرب السابق لأنجيه) إلى طاقم هنري التدريبي مدربا مساعدا.

وسيعود هنري (البالغ 46 عاما) إلى عالم التدريب بعد أن ترك منصبه مدربا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا بعد مونديال قطر 2022.

ويعد هذا النجم ثاني هدافي منتخب فرنسا على الإطلاق وسبق له اللعب مع برشلونة، وتولى من قبل تدريب فريق الشباب في أرسنال الإنجليزي، إضافة لموناكو المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأنهى هنري مسيرته الكروية عام 2014، وهو كبير هدافي أرسنال على مر العصور برصيد 228 هدفا، بعد أن خاض 123 مباراة دولية وأحرز 51 هدفا مع المنتخب.

وسيكون أول ظهور لهنري في تدريب منتخب تحت 21 عاما في مباراة ودية أمام الدانمارك يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن تواجه فرنسا سلوفينيا في تصفيات بطولة أوروبا بعدها بـ 4 أيام.