أبرز 5 صفقات في الدوري الإيطالي هذا الموسم

يعود الدوري الإيطالي لكرة القدم بداية من غد السبت، مع انطلاق الموسم الجديد، بعد موسم هيمن فيه نابولي بشكل كبير وسوق انتقالات صيفي خافت لدى معظم الأندية الكبرى.

ويحل نابولي ضيفا على فروسينوني في افتتاح موسم 2023-2024، بينما يستقبل إنتر ميلان نظيره مونزا ويلتقي جنوى مع فيورنتينا وإمبولي مع هيلاس فيرونا خلال مباريات السبت.

وتتواصل المواجهات يوم الأحد فيلتقي أودينيزي مع يوفنتوس وروما مع ساليرنيتانا وساسولو ضد أتالانتا، وليتشي مع لاتسيو، على أن تُختتم الجولة الأولى يوم الاثنين بلقاء بولونيا مع ميلان وتورينو مع كالياري.

وفي ما يلي نلقي الضوء على على أبرز 5 تعاقدات جديدة أبرمتها أندية الدرجة الأولى لموسم 2023-2024:

ماركوس تورام (إنتر)

يسير تورام على خطى والده في الانتقال إلى إيطاليا ويحمل مسؤولية هجومية كبرى على كتفيه، بعد انضمامه إلى وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وذلك في صفقة حرّة الشهر الماضي.

وُلد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، في بارما حيث لعب والده وأسطورة فرنسا ليليان لمدة 5 مواسم، وفاز آنذاك بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في عام 1999، ضمن تشكيلة مدجّجة بالنجوم ومن أبرزهم الحارس الأسطوري المعتزل أخيرا جانلويجي بوفون وفابيو كانافارو.

ومع رحيل البوسني إدين دجيكو والبلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف، سيتنافس تورام – الذي سجل 16 هدفا مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في الموسم الماضي – مع النمساوي ماركو أرناوتوفيتش لحجز مكان إلى جانب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في مركز الهجوم.

كريستيان بوليسيتش (ميلان)

سيكون لنجم المنتخب الأميركي، بولسيتش، بعض الوجوه المألوفة من فريقه القديم تشلسي الانجليزي في ميلان، حيث انضم إلى فيكايو توموري والفرنسي أوليفييه جيرو والإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك في ناد يعيد صياغة نفسه.

أقيل أحد رموز النادي باولو مالديني إلى جانب المدير الرياضي فريدريك ماسارا في يونيو/ حزيران، وتسنى للفريق اللومباردي إبرام سلسلة تعاقدات مستفيدا من عائدات صفقة بيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل الانجليزي.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد: كريستيان بوليسيتش ✍️✅#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/mBNgQhEqC0 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 13, 2023

سيتنافس بولسيتش مع النيجيري صامويل تشوكويزي لشغل مركز الجناح الأيمن في الروسونيري، مع وجود نجم الفريق البرتغالي رافايل لياو على الجهة اليسرى، فيما سيكون المهاجم المخضرم جيرو في قيادة الهجوم.

ماتيو ريتيغي (جنوى)

حقق ريتيغي بداية سريعة في جنوى العائد الى دوري النخبة بعد انتقاله من بوكا جونيورز الأرجنتيني الشهر الماضي، وسجل هدفين في الفوز المثير ضمن منافسات كأس إيطاليا على مودينا 4-3 الجمعة.

سيخوض اللاعب المولود في الأرجنتين أول مباراة له في الدوري الايطالي ضد فيورنتينا السبت في محاولة لحجز مكانه كمهاجم أساسي في منتخب إيطاليا.

✍️ La firma di Retegui…🔴🔵 pic.twitter.com/N9t2mjWiOB — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 26, 2023

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما هدفين أمام إنجلترا ومالطا، في أول 3 مباريات له مع "الآزوري" بعدما اختار تمثيل إيطاليا قبل بضعة أشهر، ويهدف إلى الاحتفاظ بمكانه في بطولة كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل.

روبن لوفتوس تشيك (ميلان)

لاعب آخر من تشلسي اختار ميلان لإعادة احياء مسيرته، إذ انتقل الدولي الإنجليزي لوفتوس-تشيك إلى سان سيرو لتعويض رحيل تونالي ويهدف إلى أن يضطلع بدور أكبر بعد سنوات على الهامش في النادي اللندني.

شق لوفتوس-تشيك طريقه الى الفريق الأول في تشلسي من أكاديمية النادي في عام 2014، ولكن على الرغم من قدراته البدنية والفنية، إلا أنه لم يصبح أبدا عنصرا أساسيا في نادي طفولته.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد: روبن لوفتوس تشيك ✍️✅#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/GCninIcBWI — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 30, 2023

وهو الآن يسير على خطى توموري، خريج أكاديمية الـ"بلوز"، وسينال دورا أساسيا في أحد أعرق أندية أوروبا، إذ بلغ ميلان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه كان بعيدا عن مستواه الذي خوله الفوز بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

ناتان (نابولي)

مع الاتجاه الأغلب لتمديد عقد النجمين النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا اللذين لعبا دورا رئيسيا في فوز نابولي بلقب الدوري، كانت مشكلة نابولي الأكبر هي العثور على بديل للمدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، بعد رحيل الاخير إلى بايرن ميونخ الألماني.

وانضم البرازيلي ناتان إلى الفريق الجنوبي قادما من ريد بول براغانتينو البرازيلي، وسيكون ابن الـ 22 عاما أمام تحدي ملء فراغ كيم المحبوب جدا لدى جماهير نابولي بعد تألقه الموسم الماضي.