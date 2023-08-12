آخرهم هاري كين.. صفقات في كرة القدم تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو

بعد نحو عام من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، رصد بايرن ميونخ 100 مليون يورو لإيجاد بديل، من خلال تعاقده مع قائد منتخب إنجلترا الثلاثيني هاري كين الباحث عن أول لقب كبير في مسيرته.

وتعاقد كين مع الفريق البافاري حتى 2027، قادما من توتنهام الإنجليزي في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ البوندسليغا، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاما.

وسجل كين 280 هدفا في 435 مباراة مع توتنهام، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (58)، بيد أنه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، في حين توّج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظرا لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات، طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علما أن عقد كين ينتهي في يونيو/حزيران 2024 ويستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وعموما، لا ينفق بايرن مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقمَ القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019.

رسالة من هاري كين إلى الجماهير 🤳 🗣️ "مرحبًا جماهير البايرن، متحمس للغاية أنني هنا لا أطيق الإنتظار حتى أبدأ العمل، هيا بنا" مستعدون؟ 🤩 pic.twitter.com/337zHqPlFs — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 12, 2023

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.

وانضم كين بانتقاله إلى بايرن إلى قائمة من النجوم الذين رحلوا مقابل 100 مليون يورو أو أكثر خلال السنوات الأخيرة، والتي تضم 3 لاعبين إنجليز سبقوا القائد السابق لتوتنهام.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم الذين انتقلوا مقابل 100 مليون يورو أو أكثر: