آخرهم هاري كين.. صفقات في كرة القدم تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو
بعد نحو عام من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، رصد بايرن ميونخ 100 مليون يورو لإيجاد بديل، من خلال تعاقده مع قائد منتخب إنجلترا الثلاثيني هاري كين الباحث عن أول لقب كبير في مسيرته.
وتعاقد كين مع الفريق البافاري حتى 2027، قادما من توتنهام الإنجليزي في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ البوندسليغا، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاما.
✨ بايرن ميونخ يقدّم، هاري كين ✨#البايرن pic.twitter.com/oZ0OYC6dkz
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 12, 2023
وسجل كين 280 هدفا في 435 مباراة مع توتنهام، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (58)، بيد أنه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، في حين توّج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.
واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظرا لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات، طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علما أن عقد كين ينتهي في يونيو/حزيران 2024 ويستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.
وعموما، لا ينفق بايرن مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.
ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقمَ القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019.
رسالة من هاري كين إلى الجماهير 🤳
🗣️ "مرحبًا جماهير البايرن، متحمس للغاية أنني هنا لا أطيق الإنتظار حتى أبدأ العمل، هيا بنا"
مستعدون؟ 🤩 pic.twitter.com/337zHqPlFs
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 12, 2023
وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.
وانضم كين بانتقاله إلى بايرن إلى قائمة من النجوم الذين رحلوا مقابل 100 مليون يورو أو أكثر خلال السنوات الأخيرة، والتي تضم 3 لاعبين إنجليز سبقوا القائد السابق لتوتنهام.
قائمة أغلى اللاعبين في العالم الذين انتقلوا مقابل 100 مليون يورو أو أكثر:
- نيمار: انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.
- كيليان مبابي: انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2018 مقابل 180 مليون يورو.
- فيليب كوتينيو: انتقل من ليفربول إلى برشلونة عام 2018 مقابل 145 مليون يورو.
- جواو فيليكس: انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 126 مليون يورو.
- إنزو فيرنانديو: انتقل من بنفيكا إلى تشلسي عام 2023 مقابل 121 مليون يورو.
- ديكلان رايس: انتقل من وست هام إلى أرسنال عام 2023 مقابل 121 مليون يورو.
- أنطوان غريزمان: انتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 مقابل 120 مليون يورو.
- جاك غريليش: انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي عام 2021 مقابل 117 مليون يورو.
- روميلو لوكاكو: انتقل من إنتر ميلان إلى تشلسي عام 2021 مقابل 115 مليون يورو.
- كريستيانو رونالدو: انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018 مقابل 112 مليون يورو.
- بول بوغبا: انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2016 مقابل 110 ملايين يورو.
- عثمان ديمبلي: انتقل من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو.
- جود بيلينغهام: انتقل من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد عام 2023 مقابل 103 ملايين يورو.
- غاريث بيل: انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد عام 2013 مقابل 100 مليون يورو.
- إيدين هازارد: انتقل من تشلسي إلى ريال مدريد عام 2019 مقابل 100 مليون يورو.
- هاري كين: انتقل من توتنهام إلى بايرن ميونخ عام 2023 مقابل 100 مليون يورو.