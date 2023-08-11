توجيه تهمة الاغتصاب لمهاجم دولي فرنسي سابق

وجّه المدعي العام في نيس الفرنسية تهم "الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي" لوسام بن يدر مهاجم موناكو واللاعب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، على خلفية ادعاءات وقعت الشهر الماضي في كوت دازور.

وقال مكتب المدعي العام في نيس لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة إن وسام بن يدر وُضع تحت إشراف قضائي، واضطر لدفع كفالة قدرها 900 ألف يورو.

وأكد المدعي العام كزافييه بونوم في يوليو/تموز الماضي "وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين".

وحسب إذاعة "فرانس إنفو"، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، بن يدر وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس" بعد قضاء ليلة سويا.

ووجّهت لشقيق وسام بن يدر التهم نفسها اليوم الجمعة.

وشارك وسام بن يدر (32 عاما) في آخر مباراة مع منختب فرنسا في يونيو/حزيران 2022.

وكان حاضرا اليوم الجمعة في تدريبات موناكو استعدادا لمباراته الأولى في الدوري الفرنسي الأحد المقبل ضد كليرمون.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أدين وسام بن يدر بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة وجوده مع إشبيلية الإسباني، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 133 ألفا و798 يورو (149 ألفا و753 دولارًا).