شاهد.. إنجلترا تفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما على حساب إسبانيا

أحرزت إنجلترا لقب بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما للمرة الأولى منذ 39 عاما بعدما هز كيرتس جونز الشباك ليمنحها الفوز 1-0 على إسبانيا اليوم السبت في المباراة النهائية.

وأنهى فريق المدرب "لي كارسلي" البطولة بشكل مثالي حيث لم تهتز شباكه.

وسجل جونز هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عندما غيّرت تسديدة "كول بالمر" من ركلة حرة اتجاهها لتتهيأ أمامه.

وبدا أن "أبل رويز" أدرك التعادل لإسبانيا، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع؛ غير أن الحارس جيمس ترافورد أنقذ تسديدة رويز ببراعة لتتوج إنجلترا باللقب للمرة الثالثة في تاريخها.

وبلغت الإثارة ذروتها عندما طرد الحكم أنطونيو بلانكو لاعب المنتخب الإسباني بعد ذلك بدقيقة، وتعرض مورجان جيبس وايت لاعب المنتخب الإنجليزي للمصير ذاته بعد دقيقتين.

ونجح المنتخب الإنجليزي في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد أن سبق له الفوز باللقب مرتين في 1982 و1984.

وعلى الجانب الآخر، فقد المنتخب الإسباني فرصة التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد أن تُوج باللقب 5 مرات؛ أعوام 1986 و1998 و2011 و2013 و2019.

وستلعب المنتخبات التي وصلت للدور قبل النهائي من البطولة، وهي: إنجلترا وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إلى جانب المنتخب الفرنسي المستضيف الذي خرج من دور الثمانية في تلك البطولة.