شاهد.. افتتاح مباراة في الدوري العراقي بآيات قرآنية ردا على الإساءة للمصحف الشريف

بدأت مباراة أربيل وضيفه زاخو في الدوري العراقي لكرة القدم أول أمس الأربعاء بآيات من القرآن الكريم، وذلك استمرارا لحملة لمناصرته في العراق وردا على حادثة الإساءة إليه في السويد قبل أيام.

ووقف المشجعون في ملعب "فرانسو حريري" نحو دقيقة قبل انطلاق المباراة لسماع آيات من القرآن، ورفعوا لافتات كتب عليها "القرآن دستورنا"، إلى جانب شاشة العرض في الملعب التي ظهرت عليها صورة للقرآن الكريم وبجوارها عبارة "القرآن هو دستورنا"، في خطوة للرد على سماح السلطات السويدية لأحد المقيمين فيها بحرق نسخة من المصحف الشريف.

ونشر نادي أربيل عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أمس الخميس صورا من الملعب لحظة ظهور المصحف الشريف على شاشة العرض الكبيرة في الملعب، معلقا عليها "القرآن دستورنا، والملعب بأكمله وقف دقيقة للاستماع إلى القرآن الكريم".

وانتشرت مقاطع مصورة على المنصات تحتوي على مشاهد من مدرجات الملعب لحظة تشغيل الآيات القرآنية في الملعب ووقوف المشجعين في المدرجات قبل بدء المباراة التي انتهت بفوز أربيل بهدفين لهدف.

وشهدت مباراة فريقي الشرطة والقاسم العراقيين يوم الجمعة الماضي حمل اللاعبين والطاقم التحكيمي نسخا من المصحف الشريف ورفع الجمهور لافتات تحث على الدفاع عنه.