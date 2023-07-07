حارس مرمى هولندا السابق فان دير سار في العناية المركزة بسبب نزيف في المخ

أكد نادي أياكس أمستردام المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة أن حارسه الدولي السابق إدوين فان دير سار نقل إلى المستشفى أثناء قضاء إجازة في كرواتيا بسبب نزيف في المخ لكن حالته مستقرة.

وكان فان دير سار (52 عاما) -الذي أمضى 6 سنوات في مانشستر يونايتد قبل مغادرته في 2011- مؤخرا مديرا في أياكس، لكنه ترك منصبه قبل نهاية الموسم الماضي بعد أن احتل الفريق المركز الثالث في الدوري، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2009.

وقال أياكس في بيان مقتضب "إدوين فان دير سار يعاني من نزيف في المخ، إنه الآن في وحدة العناية المركزة بالمستشفى وحالته مستقرة".

وعانت زوجته آن ماري من نزيف في المخ عام 2009 عندما كان لاعبا في أولد ترافورد لكنها تعافت تماما.