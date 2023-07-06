بالفيديو.. ريال مدريد يضم النجم التركي أردا غولر "شبيه أوزيل"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط أردا غولر البالغ 18 عاما من فنربخشة التركي.

وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إن غولر -الذي يلعب أيضا في المنتخب التركي- وقّع مع النادي الإسباني عقدا لمدة 6 أعوام.

وتشبه طريقة أداء ومهارات غولر العالية إلى حد كبير مسعود أوزيل، النجم الألماني التركي الأصل.

وانضم غولر للمنتخب التركي الأول نهاية العام الماضي وشارك في الفوز الودي 2-1 على التشيك.

وسرعان ما أصبح أحد نجوم المنتخب في تصفيات أمم أوروبا (يورو 2024) بالهدف الذي سجله في الفوز 2-صفر على ويلز.

وسجل غولر بهذا الهدف رقما قياسيا إذ أصبح أصغر من سجل للمنتخب التركي عبر تاريخه وعمره 18 عاما و114 يوما.

ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن القيمة السوقية لغولر تبلغ 15 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق.

🟡🔵 17-year-old Arda Güler 🤩 Dancing around defenders ✅

Dominating the midfield ✅ @Fenerbahce | #UEL pic.twitter.com/NVVIO6QfUk — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 22, 2022