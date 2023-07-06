بالفيديو.. ريال مدريد يضم النجم التركي أردا غولر "شبيه أوزيل"
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط أردا غولر البالغ 18 عاما من فنربخشة التركي.
وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إن غولر -الذي يلعب أيضا في المنتخب التركي- وقّع مع النادي الإسباني عقدا لمدة 6 أعوام.
👋 @10ardaguler 👋#WelcomeArda pic.twitter.com/az22Owu9fR
— ريال مدريد (@realmadridarab) July 6, 2023
وتشبه طريقة أداء ومهارات غولر العالية إلى حد كبير مسعود أوزيل، النجم الألماني التركي الأصل.
🤩 Silky footwork from Arda Güler 🤤@Fenerbahce_EN | #UECL pic.twitter.com/7GGAugXeO7
— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 17, 2022
وانضم غولر للمنتخب التركي الأول نهاية العام الماضي وشارك في الفوز الودي 2-1 على التشيك.
🇹🇷 @10ardaguler 🇹🇷#WelcomeArda pic.twitter.com/vFL7xQSq4Q
— ريال مدريد (@realmadridarab) July 6, 2023
وسرعان ما أصبح أحد نجوم المنتخب في تصفيات أمم أوروبا (يورو 2024) بالهدف الذي سجله في الفوز 2-صفر على ويلز.
وسجل غولر بهذا الهدف رقما قياسيا إذ أصبح أصغر من سجل للمنتخب التركي عبر تاريخه وعمره 18 عاما و114 يوما.
ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن القيمة السوقية لغولر تبلغ 15 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق.
🟡🔵 17-year-old Arda Güler 🤩
Dancing around defenders ✅
Dominating the midfield ✅ @Fenerbahce | #UEL pic.twitter.com/NVVIO6QfUk
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 22, 2022
Çok rahat, çok profesyonel 😎
Arda Güler 🧿 pic.twitter.com/dB9rd3LJX0
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2022