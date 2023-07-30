حدث تاريخي في كرة القدم الألمانية.. مدرب هيرتا برلين يشرك 3 من أولاده في مباراة رسمية

شهد فريق هيرتا برلين حدثا تاريخيا في كرة القدم الألمانية، إذ شارك ضمن صفوف الفريق 3 أشقاء، هم أبناء المدير الفني بال دارداي، خلال المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام فورتونا دوسلدورف صفر-1 أمس السبت في الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية.

ودفع بال دارداي باللاعب مارتون دارداي ضمن التشكيل الأساسي ثم شارك بالكو دارداي في الدقيقة 29، وبعده شارك شقيقهما الثالث بينس دارداي في الدقيقة 76.

وعقب المباراة، قال بال دارداي إن "القدر أراد أن تسير الأمور بهذا الشكل".

وأضاف أن "هذه هي قصة عائلتي. والدي كان قد اعتاد بالفعل اللعب مع شقيقي في المجر. هذا طبيعي بالنسبة لنا. أنا أيضا لعبت مع شقيقي قبل أن أجيء إلى ألمانيا".

وتابع "والآن، بعد البقاء في هيرتا لهذه الفترة الطويلة، أصبح أبنائي ينتمون للفريق".

وكان بالكو دارداي قد عاد من المجر مؤخرا لينضم إلى شقيقيه في هيرتا برلين الهابط من دوري الدرجة الأولى "بوندسليغا".

وخلال مباراة أمس، تمثلت المفاجأة الكبرى في المشاركة الأولى للاعب بينس دارداي (17 عاما) في المباريات الرسمية للفريق.

وقال المدرب دارداي، الذي لعب لوقت طويل لفريق هيرتا برلين، وعاد مؤخرا إلى تدريب الفريق من جديد، إن "بينس عمل بجدية من أجل هذا"، ورفض أي ادعاءات بمنحه معاملة تفضيلية.

وأضاف "لم أجدد عقد (ابني) مارتون، ولم أضم (ابني) بالكو من جديد. كلهم أرادوا اللعب لهيرتا، كان من الممكن أن يجنوا ما هو أكثر في فريق آخر. هذا ليس خطأ من جانبي أو من زوجتي".

وختم دارداي بقوله إنه -بوصفه مدربا- شعر بالسعادة لكونهم يحظون بالكفاءة الكافية للعب على هذا المستوى، لكنه -بوصفه أبًا- "لا يشعر بشيء. الشيء الوحيد الذي أشعر به هو أننا لم نسجل هدفا".