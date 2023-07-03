بعد رفضه العرض الشهر الماضي.. جيرارد مدربا للاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب سلتيك وأستون فيلا السابق، لتدريب النادي في الموسم المقبل.

وعلى حسابه الرسمي في "إنستغرام"، نشر الفريق السعودي مقطع فيديو وصورا تشير إلى "الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق"، وأيضا صورا تجمع بين جيرارد ورئيس النادي السعودي.

وكان جيرارد (43 عاما) زار مدينة الدمام السعودية معقل الاتفاق في 12 الشهر الماضي، وذكرت تقارير أن الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل الذي ينطلق في 11 أغسطس/آب المقبل.

وخرج جيرارد بعدها بـ3 أيام ليعلن رفضه تدريب النادي السعودي، وقال -وقتها- "دُعيت إلى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به"، مضيفا "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الأخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض".

وأنهى الاتفاق الدوري السعودي بالمركز السابع الموسم الماضي.

واعتزل جيرارد عام 2016 ليدخل مجال التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الأسكتلندي وقاده في 2021 إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات. ثم انتقل إلى أستون فيلا بالبريميرليغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأشرف على الفريق في 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.

وأقيل جيرارد من تدريب الفريق الإنجليزي وحل مكانه المدرب الإسباني أوناي إيميري.