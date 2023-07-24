وفاة لاعب كمال أجسام إندونيسي إثر انكسار عنقه

يخيم الحزن على عالم كمال الأجسام حدادًا على اللاعب الإندونيسي الموهوب جاستن فيكي بعد موته المأساوي.

ورصدت كاميرات المراقبة في إحدى الصالات الرياضية في جزيرة بالي الإندونيسية المشهد الأخير لفيكي في أثناء ممارسة تمريناته، حيث كان يحمل أوزانا ثقيلة تسببت في كسر عنقه ليتوفى بعد أيام قليلة عن عمر يناهز 33 عامًا.

وحاول فيكي أن يرفع وزنا يقدر بـ210 كيلوغرامات، يوم 15 يوليو/تموز الجاري، في أثناء تمارين "سكوات" لتقوية عضلات الفخذين، وكان يساعده زميله تحسبا لأي نوع من الحوادث، لكن اللاعب لم يستطع حمل الوزن وتراجعت ساقاه، مما تسبب في سقوط مميت للوزن الهائل على رقبته التي انكسرت على الفور، مما تسبب في إصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأجرى فيكي عدة عمليات جراحية، لكنها لم تنقذ حياته وتوفي يوم 18 يوليو/تموز الجاري.

وكشف التقرير الطبي عن أن سبب وفاته كان كسرا في الرقبة أضر بالأعصاب الحيوية المرتبطة بقلبه وجهازه التنفسي.