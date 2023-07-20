متهم بمساعدة فريق على الصعود.. تسريب صوتي يورط الكاميروني صامويل إيتو

تورط رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو النجم الأسبق لبرشلونة وإنتر ميلان في فضيحة فساد وتلاعب بنتائج المباريات في دوري الدرجة الثانية في بلاده وفق تقرير إسباني.

ويواجه إيتو اتهامات بمساعدة فريق فيكتوريا يونايتد على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الكاميرون خلال موسم 2022-2023 رغم معاناة الفريق من نتائج متذبذبة في البداية، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundo deportivo) الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أنه تم تسريب مكالمة صوتية بين إيتو وفالنتين غوين رئيس نادي فيكتوريا يونايتد يعود تاريخها إلى مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تضمنت العديد من الاحتجاجات على مستوى التحكيم من قبل غوين.

🇨🇲 Eto'o, ¡envuelto en un escándalo gravísimo como presidente de la Federación de Camerún! ✍️ Pablo Planashttps://t.co/PM5592dCHm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2023

وانتشر التسجيل الصوتي لهذه المكالمة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفيها وعد إيتو رئيس النادي بمساعدة فريقه على تحقيق حلم الصعود إلى الدرجة الأولى، خاصة أن غوين وقف إلى جانبه ودعمه حتى وصل إلى منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وفق الصحيفة.

وسُمع صوت إيتو في التسريب وهو يقول لغوين الذي كان غاضبا من القرارات التحكيمية "هناك بعض الأشياء يمكننا القيام بها لكن أولا عليك أن تهدأ".

وتحت إصرار غوين واصل إيتو كلامه "أنا بالخارج يا أخي، لم يكن لدي وقت للعودة إلى مقر الاتحاد والحديث مع رئيس لجنة الحكام لأنني لا أستطيع التواصل مع الحكام مباشرة وأطلب منهم توخي الحذر".

وأضاف إيتو "لا تقلق سنمنح فريقكم النقاط الثلاث وسنوقف الحكم لكن انتظرني على الأقل حتى أعود إلى الكاميرون". ووصل رئيس الاتحاد إلى البلاد مساء الثالث من يناير/كانون الثاني 2023 ثم طلب لقاء غوين في اليوم التالي.

وفي الاجتماع بين الرجلين اتهم غوين رئيس لجنة الحكام بأنه يسعى إلى إلحاق الضرر بفريقه وحرمانه من الصعود إلى الدرجة الأولى، فرد عليه إيتو بالقول "لا لا لا لا"، وكررها 4 مرات، ثم وجّه رئيس النادي طلبه مباشرة إلى رئيس الاتحاد بالقول "يجب أن يرتقي فريقي إلى الدرجة الأولى، هذا هو هدفنا".

Président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o se trouve au coeur d'un nouveau scandale : https://t.co/1dVUAbMnfI pic.twitter.com/JKy19hrmnS — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 20, 2023

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن الأمر انتهى بفوز فيكتوريا يونايتد بلقب دوري الدرجة الثانية في الكاميرون وذلك في أبريل/نيسان 2023 وبالتالي صعد الفريق إلى الدرجة الأولى كما أراد غوين تماما.

ويُعد هذا الصعود هو الثاني لفيكتوريا يونايتد في 3 سنوات، فمع فوز إيتو بمنصب رئيس الاتحاد الكاميروني عام 2020 ارتقى الفريق من الدرجة الثالثة إلى الثانية، قبل أن يواصل نجاحاته بالصعود إلى الدرجة الأولى وهو أمر يبدو مريبا كما ترى "موندو ديبورتيفو".