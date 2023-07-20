بعد ميسي وبوسكيتس وألبا.. إنتر ميامي يخطط لجلب قائد آخر من برشلونة

يواصل إنتر ميامي الأميركي مساعيه لضم عدد آخر من النجوم السابقين لبرشلونة، بعد إتمام تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس وتأكيده وصول جوردي ألبا.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن ميامي يدرس الآن إمكانية التعاقد مع أندريس إنييستا الذي ودّع فيسيل كوبي الياباني قبل أيام من أجل ضمه إلى الفريق إلى جانب ميسي وبوسكيتس وألبا.

وذكرت الصحيفة "بعد ميسي وبوسكيتس والوصول المرتقب لألبا قد يكون إنييستا هو اللاعب التالي الذي ينتقل إلى الدوري الأميركي للمحترفين وعليه فإن إنتر ميامي سيؤسس لفريق "الأحلام" بوجود 4 من نجوم برشلونة السابقين".

🇺🇸 | #MLS 📌 El centrocampista manchego estaría cerca de cerrar su llegada a la MLS a la espera de arreglar los problemas de fichas en Miamihttps://t.co/FG7iLbzEPv — Diario SPORT (@sport) July 20, 2023

ورفض إنييستا (39 عاما) عرض التجديد الذي قدّمه له فيسيل كوبي قبل أشهر، لأنه فقد الشغف في الدوري الياباني وفق "سبورت" بل وتوصل لاتفاق مع النادي من أجل الرحيل عنه قبل 6 أشهر من نهاية عقده حتى يسوّق لنفسه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على اعتبار أنه لا يفكر بالاعتزال في الوقت الراهن.

وشددت الصحيفة الكتالونية على أن إنتر ميامي بحاجة الآن إلى توفير مكان في صفوفه من أجل التعاقد مع لاعب آخر يتجاوز راتبه سقف الأجور المحدد من رابطة الدوري الأميركي للمحترفين.

ووفق قواعد رابطة الدوري فإنه يحق لكل ناد التعاقد مع 3 لاعبين يتجاوزون هيكل الرواتب المعمول به من قبل الرابطة فيما يُعرف بـ"قاعدة بيكهام"؛ وهي قاعدة من شأنها أن تشجع الأندية على ضم نجوم اللعبة كما حدث مع ميسي.

وحسب "سبورت" فإن هذه الأماكن الثلاثة في إنتر ميامي موجودة بالفعل لميسي وبوسكيتس وجوزيف مارتينيز، وعليه فإن الترقب سيكون سيد الموقف لما سيفعله النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام الشريك في النادي الأميركي من أجل تحقيق هذا الحلم.

وإذا نجح بيكهام في هذه المهمة فإن فريقه سيضم 4 من أبرز نجوم برشلونة في السنوات الـ15 الأخيرة، وقد يبدأ التخطيط فيما بعد لضم المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

ورحل إنييستا عن برشلونة في صيف عام 2018 وانضم لفريق فيسيل كوبي الياباني الذي لعب في صفوفه 5 مواسم، ظهر خلالها في 136 مباراة بجميع البطولات وسجل 26 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة، كما تُوج مع الفريق بلقبي كأس اليابان (2019) وكأس السوبر الياباني (2020).