استبعد ميسي.. هؤلاء مرشحو كلويفرت للظفر بالكرة الذهبية

استبعد النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المرشحين المحتملين للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم بموسم 2022-2023 التي من المتوقع منحها يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح اللاعب السابق بفرق أياكس وبرشلونة وميلان أن واحدا من الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور سيفوز بالجائزة المرموقة، لأن اللاعبين الثلاثة لعبوا دورا محوريًا في فرقهم الموسم الماضي.

ورغم أن معظم المحللين والخبراء منحوا ميسي الأفضلية للفوز بكرته الذهبية الثامنة وأن هالاند سيكون المنافس الأقرب على الجائزة، فإن كلويفرت ناقض هذه التوقعات واستبعد ميسي لاعب سان جيرمان السابق المنتقل مؤخرا إلى فريق إنتر ميامي الأميركي.

وكان هالاند أحد الأبطال الرئيسيين وراء فوز مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، إذ سجل المهاجم النرويجي 52 هدفا في جميع المسابقات بموسمه الأول في إنجلترا. وحطم "الإعصار" الرقم القياسي المسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز في 38 مباراة بتسجيله 36 هدفا في المسابقة. وظفر بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا بتسجيله 12 هدفا في المسابقة القارية التي فاز السيتي بلقبها لأول مرة في تاريخه.

أما مبابي نجم باريس سان جيرمان، فسجل 41 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 43 مباراة بقميص النادي الباريسي في جميع المسابقات وساعد الأخير على الفوز بلقب الدوري الفرنسي.

ولعب مبابي أيضا دور البطولة في وصول فرنسا إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، إذ أحرز 8 أهداف وفاز بجائزة هداف مونديال قطر.

ومرشح كلويفرت الثالث هو فينيسيوس جونيور الذي كان لاعبا مهما لريال مدريد مرة أخرى. وسجل البرازيلي 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة في 55 مباراة بجميع المسابقات. وأصبح فينيسيوس هو القوة الضاربة في الملكي والنجم القادم للكرة العالمية.