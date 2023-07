أخطأ فريق روتاخ-إيجرن المنافس بالدرجة التاسعة حين اعتقد أن منافسه بايرن ميونخ سيستغل مباراة ودية -أقيمت أمس الثلاثاء- استعدادا للموسم الجديد للتخلص فقط من حالة الاسترخاء بعد استراحة طويلة، حيث اكتسح بطل ألمانيا فريق الهواة بنتيجة 27-صفر.

وجاءت المباراة ضمن معسكر تدريبي لبايرن ميونخ في تيجرنسي استعدادا للسفر في جولة خارجية آسيوية.

وقبل المباراة، علت الابتسامة وجوه لاعبي روتاخ-إيجرن خلال التقاط صورة جماعية للفريقين قبل اللقاء.

لكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامة عندما افتتح جمال موسيالا، الذي حسم اللقب للعملاق البافاري في المباراة الأخيرة للموسم الماضي حين سجل هدفا بالدقيقة 89 ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه كولن ويخطف اللقب من بوروسيا دورتموند، التسجيل في الدقيقة الثالثة.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما 18-صفر قبل أن يستبدل المدرب توماس توخيل جميع تشكيلته في الشوط الثاني، لكن المباراة سارت في اتجاه واحد أيضا.

وسجل كل من موسيالا ومارسيل زابيتسر وماتيس تيل 5 أهداف لكل منهم، بينما سجل سيرج غنابري ثلاثية، وهز 13 لاعبا مختلفا الشباك.

وقال توخيل بعد المباراة "قطعنا شوطا طويلا في الاستعدادات أكثر من فترات سابقة. نحصد ثمار العمل الشاق. الجميع بات مستعدا".

وأصبحت مواجهة روتاخ-إيجرن قبل أي موسم جديد من التقاليد الراسخة لبايرن الذي سجل في مرماه 70 هدفا في 3 مباريات فقط، إذ فاز بايرن بنتيجة 23-صفر عام 2019.

Bayern Munich have played Rottach-Egern three times since 2018 😳

– 20-2 in 2018

– 23-0 in 2019

– 27-0 in 2023

An aggregate score of 70-2 over three matches 😫 pic.twitter.com/SAXxjYI6yt

— ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2023