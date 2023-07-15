شاهد- ميسي يجيب عن سؤال حيّر عشاق كرة القدم.. هل رأى مولينا قبل التمرير له في مواجهة هولندا بمونديال قطر؟

أشهر مرّت على مواجهة ربع نهائي مونديال قطر بين الأرجنتين وهولندا التي انتهت بفوز "التانغو" 4-2 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2، لكن ما حصل في هذه المباراة ما زال يحيّر عشاق كرة القدم.

ففي الدقيقة 35، توغل النجم ليونيل ميسي في عمق دفاع هولندا، وقدّم تمريرة ساحرة إلى مولينا ليسجل من مسافة قريبة الهدف الأول لمنتخب بلاده. لكن الهدف لم يكن أمرا مفاجئا أو غير اعتيادي، بل تمريرة ميسي الذي قال عنها النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة إن "الـ70 ألف متفرج في ملعب لوسيل لم يشاهدوا مولينا وهو يتحرك، متسائلا بتعجب ودهشة: كيف رآه ميسي؟".

ولم يتوقف الأمر على أبو تريكة، بل إن أغلب المعلقين والخبراء والمحللين صدموا بالطريقة التي مرر بها ميسي الكرة لزميله، وبالدقة التي وصلته بين غابة من أقدام لاعبي منتخب طواحين الهواء.

ولأن الموضوع أثار دهشة جماهير الساحرة المستديرة، نُقل السؤال إلى صاحب التمريرة من مولينا مسجل الهدف، إذ سأل مولينا ميسي: هل رأيتني أو سمعت صوتي، لأنني طلبت الكرة بصوت عال؟

ليجيب ميسي -في مقابلة مع قناة أرجنتينية- أنه "رأيته ولم أسمعه، الحقيقة أنني رأيته يواصل الركض، وأيضا كنت مدركا في تلك اللحظة أن الأمر الطبيعي هو تمرير الكرة إلى الطرف، وبدا لي أن من المناسب إيصال الكرة له لأني اعتقدت أن دفاعهم (منتخب هولندا) بكامله كان يتوقع شيئا آخر".