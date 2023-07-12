بفيديو تشويقي.. برشلونة يعلن ضم "النمر" البرازيلي فيكتور روكي

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم الأربعاء- تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب فيكتور روكي الذي سينضم إلى صفوفه في موسم 2024-2025.

وجاء في بيان للنادي الكتالوني توصله إلى اتفاق مع فريق باراناينسي البرازيلي لضم ابن الـ18 عاما في الميركاتو الشتوي 2024 وحتى موسم 2030-2031، على أن تبلغ قيمة البند الجزائي 500 مليون يورو.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة سيدفع 30 مليون يورو للحصول على خدماته مع 31 مليون يورو أخرى إضافات محتملة.

وضم برشلونة -الذي لا يزال يعاني من صعوبات مالية- لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان والمدافع إينيغو مارتينيز مجانا هذا الصيف.

وبدأ روكي -الذي أعلن برشلونة ضمه بفيديو تشويقي- مسيرته الاحترافية مع كروزيرو في عام 2021 عندما كان الفريق في الدرجة الثانية البرازيلية، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو باراناينسي في أبريل/نيسان 2022 مقابل 24 مليون دولار في أكبر صفقة في تاريخ النادي.

وخاض "النمر" مع الفريق منافسات كوبا ليبرتادوريس 2022 (موازية لدوري أبطال أوروبا)، واختير ضمن أفضل تشكيلة في البطولة.

دوليا، توج هذا العام مع المنتخب البرازيلي ببطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، وكان أفضل هداف برصيد 6 أهداف، واستدعي إلى المنتخب الأول للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي للمباراة الودية ضد المغرب، ودخل بديلا في اللقاء الذي خسره السيليساو 2-1.