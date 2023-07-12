تلعب رغبة لاعب كرة القدم في تمثيل ناد بعينه دورا بارزا في تألقه وتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الألقاب وفي الوقت نفسه حجز مكان له في قلوب الجماهير.

وفي كثير من الأحيان يفقد اللاعبون شغفهم تجاه تجربتهم مع ناديهم الحالي فحينها تبدأ عملية البحث عن فريق آخر لتجديد الدماء والأجواء.

وتصطدم هذه الرغبة برفض قاطع من إدارة النادي الأمر الذي يدفع اللاعبين إلى التمرد في محاولة منهم للضغط أكثر، وهو ما حدث مع عديد اللاعبين نبرز 10 منهم في السطور التالية.

1. رونالدو نازاريو (إنتر)

قاد رونالدو منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم في عام 2002، كما حصد جائزة هداف تلك النسخة، لكن ذلك لم يساهم في تقريب وجهات النظر بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب إنتر في ذلك الوقت.

استغل رونالدو علمه بارتفاع قيمته السوقية بعد كأس العالم فأبلغ إدارة إنتر بعدم نيته البقاء فتوقف عن حضور الحصص التدريبية.

🇧🇷 Ronaldo Luís Nazário de Lima. 💫

pic.twitter.com/rvxECJKULl — Atistics Medya (@MedyaAtistics) July 8, 2023

وقبل يوم واحد فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في ذلك الصيف نجح ريال مدريد في الحصول على توقيع رونالدو.

2. داني ألفيش (إشبيلية)

في صيف عام 2007 أبدى الظهير البرازيلي رغبته في الرحيل عن إشبيلية بعدما شعر أن 4 سنوات كانت كافية للعب مع الفريق الأندلسي.

ورفض ألفيش السفر مع إشبيلية لمواجهة ميلان في كأس السوبر الأوروبي رغبة منه في الضغط على إدارة ناديه لقبول عرض تشلسي، لكن إدارة إشبيلية كانت أقوى من اللاعب وتمكنت من إبقائه عاما آخر قبل أن يرحل إلى برشلونة في صفقة وصلت إلى حدود 35.5 مليون يورو.

3. فرانك ريبيري (بايرن ميونخ)

اتبع الفرنسي فرانك ريبيري خطى من سبقه من اللاعبين من حيث التمرد على ناديه بايرن ميونخ وذلك في عام 2009.

كانت نية ريبيري هي الانتقال إلى ريال مدريد لعدم إيمانه بمشروع الفريق "البافاري" فامتنع عن حضور الحصص التدريبية، لكن محاولاته لم تأت أكلها مع الإدارة "البافارية" التي أبقت عليه حتى عام 2019 قبل أن يغادر إلى فيورنتينا في أغسطس/ آب من ذلك العام.

4. سيرجيو أغويرو (أتلتيكو مدريد)

خطف المهاجم الأرجنتيني قلوب عشاق أتلتيكو مدريد، لكنه اعتبر أن 5 مواسم كانت كافية للدفاع عن ألوان "الروخيبلانكوس".

امتنع أغويرو عن الحضور إلى تدريبات الفريق وكانت نيته الرحيل إلى الجار اللدود ريال مدريد، لكن مساعيه باءت بالفشل، وبعد ذلك سمحت إدارة أتلتيكو لأغويرو بالرحيل عام 2011 ولكن إلى مانشستر سيتي مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

5. سيسك فابريغاس (أرسنال)

مع بلوغه سن 16 عاما غادر فابريغاس أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وانضم إلى أرسنال في عام 2003، وارتقى للفريق الأول للغانرز بعد عام واحد ودافع عن ألوانه لمدة 7 مواسم.

WATCH: ⚽ Cesc Fabregas announced his retirement over the weekend. Fabregas arrived on the scene when he made his Arsenal debut aged 16 after he was signed from Barca, taking over the midfield mantle from Frenchman Patrick Vieira https://t.co/Vsr755GY8Z pic.twitter.com/urOyjREfds — Reuters Sports (@ReutersSports) July 4, 2023

هذه السنوات لم تمنع فابريغاس من مواصلة الحلم بالعودة إلى برشلونة وهو ما دفعه أخيرا إلى التمرد في عام 2011 حيث رفض السفر مع الفريق لخوض المرحلة الإعدادية لموسم 2011-2012.

وعندما فشل أرسنال في إقناع فابريغاس بالبقاء سمح له بالعودة إلى برشلونة مقابل 34 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

6. فيليب كوتينيو (ليفربول)

لم يخف لاعب الوسط البرازيلي حلمه بالانتقال إلى برشلونة رغم تألقه مع ليفربول.

طلب كوتينيو من ليفربول تركه يرحل إلى برشلونة في عام 2017 ومارس ضغوطا كبيرة على النادي بتأخره كثيرا في العودة إليه من إجازته الصيفية، غير أن "الريدز" أصر على إبقائه.

وفي نهاية الأمر استغل ليفربول الطرفين فترك اللاعب يرحل إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 في صفقة ضخمة وصلت إلى 160 مليون يورو، بما فيها الحوافز والمكافآت، ليصبح كوتينيو أغلى تعاقد في تاريخ النادي "الكتالوني".

7. لوكا مودريتش (توتنهام)

لن يتوقع أحد من عشاق كرة القدم أن يكون لاعبا بشخصية مودريتش المعروف بهدوئه الشديد أن يتمرد على ناديه في يوم ما.

ففي عام 2011 قدّم مودريتش كتابا رسميا لإدارة توتنهام هوتسبير أخبرهم فيه بنيته الرحيل إلى تشلسي، لكن دانيال ليفي المعروف بتعنته وعناده في التفاوض أدار ظهره له، وفي أغسطس/ آب 2012 سمح ليفي للنجم الكرواتي بالخروج ليس فقط من توتنهام بل من العاصمة لندن، حيث وقّع مودريتش لريال مدريد.

8. غاريث بيل (توتنهام)

كان صيف عام 2012 ملتهباً في توتنهام هوتسبير الذي عرف رئيسه ليفي بنية غاريث بيل الرحيل إلى ريال مدريد.

رفض بيل اللعب مع توتنهام في مباراة ودية بالصين، وعندما وصلت المعلومات إلى مسامع ليفي قرر رفض عرض "المرينغي" كإجراء عقابي لبيل، وفي صيف عام 2013 خرج بيل منتصرا من هذه المعركة بتوقيعه عقد انضمامه للنادي الملكي في صفقة تجاوزت حدود الـ100 مليون يورو.

9. عثمان ديمبيلي (بوروسيا دورتموند)

وجد برشلونة نفسه مجبرا على تعويض الرحيل الصادم للبرازيلي نيمار دا سيلفا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد البالغ 222 مليون يورو.

وجّه النادي الكتالوني أنظاره إلى الفرنسي ديمبيلي، لكن ناديه السابق بوروسيا دورتموند استغل امتلاك برشلونة للمال وطلب مبلغا خرافيا.

🙃 الثالث الثالث الثالث. ديمبيلي (3-0) 🙃 pic.twitter.com/eVgUaHCr7v — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

هذه المطالب أغضبت ديمبيلي ودفعته إلى التمرد فتوقف عن حضور التدريبات كنوع من ممارسة الضغط على "أسود الفيستيفال".

وفي النهاية توصل بوروسيا دورتموند وبرشلونة إلى اتفاق يقضي بنقل اللاعب في صفقة وصلت إلى 105 ملايين يورو ثابتة، بالإضافة إلى 42 مليونا أخرى كمتغيرات.

10. تيبو كورتوا (تشلسي)

في عام 2018 أظهر حارس المرمى البلجيكي رغبته في الذهاب إلى ريال مدريد بحجة أن يكون قريبا من أسرته وأولاده، وبالفعل تقدم ريال مدريد بعرض رسمي إلى تشلسي لضم كورتوا، غير أن إدارة "البلوز" كانت مترددة في قبول هذا العرض.

لم يرق موقف تشلسي لكورتوا فقرر مقاطعة التدريبات حتى غادر لندن باتجاه ريال مدريد في صفقة بلغت 35 مليون يورو.