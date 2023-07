تلعب رغبة لاعب كرة القدم في تمثيل ناد بعينه دورا بارزا في تألقه وتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الألقاب وفي الوقت نفسه حجز مكان له في قلوب الجماهير.

وفي كثير من الأحيان يفقد اللاعبون شغفهم تجاه تجربتهم مع ناديهم الحالي فحينها تبدأ عملية البحث عن فريق آخر لتجديد الدماء والأجواء.

وتصطدم هذه الرغبة برفض قاطع من إدارة النادي الأمر الذي يدفع اللاعبين إلى التمرد في محاولة منهم للضغط أكثر، وهو ما حدث مع عديد اللاعبين نبرز 10 منهم في السطور التالية.

قاد رونالدو منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم في عام 2002، كما حصد جائزة هداف تلك النسخة، لكن ذلك لم يساهم في تقريب وجهات النظر بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب إنتر في ذلك الوقت.

استغل رونالدو علمه بارتفاع قيمته السوقية بعد كأس العالم فأبلغ إدارة إنتر بعدم نيته البقاء فتوقف عن حضور الحصص التدريبية.

وقبل يوم واحد فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في ذلك الصيف نجح ريال مدريد في الحصول على توقيع رونالدو.

في صيف عام 2007 أبدى الظهير البرازيلي رغبته في الرحيل عن إشبيلية بعدما شعر أن 4 سنوات كانت كافية للعب مع الفريق الأندلسي.

ورفض ألفيش السفر مع إشبيلية لمواجهة ميلان في كأس السوبر الأوروبي رغبة منه في الضغط على إدارة ناديه لقبول عرض تشلسي، لكن إدارة إشبيلية كانت أقوى من اللاعب وتمكنت من إبقائه عاما آخر قبل أن يرحل إلى برشلونة في صفقة وصلت إلى حدود 35.5 مليون يورو.

اتبع الفرنسي فرانك ريبيري خطى من سبقه من اللاعبين من حيث التمرد على ناديه بايرن ميونخ وذلك في عام 2009.

كانت نية ريبيري هي الانتقال إلى ريال مدريد لعدم إيمانه بمشروع الفريق "البافاري" فامتنع عن حضور الحصص التدريبية، لكن محاولاته لم تأت أكلها مع الإدارة "البافارية" التي أبقت عليه حتى عام 2019 قبل أن يغادر إلى فيورنتينا في أغسطس/ آب من ذلك العام.

خطف المهاجم الأرجنتيني قلوب عشاق أتلتيكو مدريد، لكنه اعتبر أن 5 مواسم كانت كافية للدفاع عن ألوان "الروخيبلانكوس".

امتنع أغويرو عن الحضور إلى تدريبات الفريق وكانت نيته الرحيل إلى الجار اللدود ريال مدريد، لكن مساعيه باءت بالفشل، وبعد ذلك سمحت إدارة أتلتيكو لأغويرو بالرحيل عام 2011 ولكن إلى مانشستر سيتي مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

مع بلوغه سن 16 عاما غادر فابريغاس أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وانضم إلى أرسنال في عام 2003، وارتقى للفريق الأول للغانرز بعد عام واحد ودافع عن ألوانه لمدة 7 مواسم.

WATCH: ⚽ Cesc Fabregas announced his retirement over the weekend. Fabregas arrived on the scene when he made his Arsenal debut aged 16 after he was signed from Barca, taking over the midfield mantle from Frenchman Patrick Vieira https://t.co/Vsr755GY8Z pic.twitter.com/urOyjREfds

— Reuters Sports (@ReutersSports) July 4, 2023