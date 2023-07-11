مانويل نوير يعود لتدريبات بايرن ميونخ وبديله نوبل في طريقه للرحيل

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الفحوص الطبية التي خضع لها حارس مرماه الدولي مانويل نوير جاءت إيجابية، مع مشاركته في التدريبات اليوم عقب تعافيه من كسر في الساق تعرض له في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان نوير (37 عاما) من أوائل اللاعبين الذين خضعوا للكشف الطبي أمس الاثنين، على أن يخضع باقي اللاعبين للفحص في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتدرب نوير اليوم الثلاثاء رفقة مدرب حراس المرمى وأخصائي العلاج الطبيعي، لكن لا تزال الصورة غير واضحة بشأن إمكانية مشاركته في المعسكر التدريبي للنادي البافاري الذي يبدأ السبت المقبل.

ورجحت تقارير صحفية أن نوير ربما لم يسترد بعد لياقته الكافية للمشاركة في المعسكر التدريبي وأنه سيواصل التدريبات الفردية، كما لم تتضح بعد إمكانية مشاركته في المعسكر الآسيوي لفريقه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

عودة موفقة يا شباب! 👋 حضرت مجموعة من لاعبي #البايرن إلى زبينار شتراس اليوم لاختبار الأداء وبعض الفحوصات الطبية استعدادًا للموسم الجديد! 🩺#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/HJyizwabAZ — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 10, 2023

ويبدأ بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزغ بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر الألماني يوم 12 أغسطس/آب المقبل، قبل أن يفتتح الفريق الفائز بلقب البوندسليغا في الأعوام الـ11 الماضية، مشواره في الدوري المحلي بعدها بـ6 أيام بملاقاة مضيفه فيردر بريمن.

وتردد أن الحارس الآخر ألكسندر نوبل في طريقه للرحيل عن بايرن بعد عودته للفريق عقب فترة إعارة استمرت عامين مع موناكو الفرنسي.

وانضم نوبل إلى بايرن في 2020 قادما من شالكه في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى 2025، لكن في وجود نوير، تراجعت مشاركاته لتتم إعارته إلى موناكو، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء أن نوبل لن يخضع للفحوصات الطبية التي تسبق الموسم الجديد، وسط تكهنات بشأن اهتمام شتوتغارت وأندية أوروبية أخرى بضمه.