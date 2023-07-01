في سن 45.. بوفون يتلقى عرضا من الدوري السعودي

يبدو أن الساعات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الإيطالي جيانولويجي بوفون حارس مرمى بارما، والذي تلقى عرضا من الدوري السعودي بحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.

ويضيف الصحفي "الموثوق" أن بوفون (45 عاما) أمام 3 احتمالات لا رابع لها:

الأول: البقاء مع بارما الذي فشل الموسم الماضي في الصعود إلى الدرجة الأولى، وينتهي عقد بوفون مع بارما صيف 2024.

الثاني: اعتزال كرة القدم.

الثالث: الانتقال إلى الدوري السعودي بعد تلقيه عرضا من أحد أنديته.

ولعب أسطورة حراسة المرمى في يوفنتوس ومنتخب "الأتزوري" 19 مباراة الموسم الماضي مع بارما وتلقى 24 هدفا.

وبدأ بوفون مع بارما، قبل أن ينتقل في 2001 إلى يوفنتوس ويلعب في صفوفه 17 عاما، ثم رحل إلى باريس سان جيرمان موسما واحدا، ليعود بعده إلى "السيدة العجوز" مرة أخرى في 2019، ثم انضم في 2021 إلى بارما (فريق بداياته).

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض بطل كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي 975 مباراة مع مختلف الأندية الأوروبية، وتلقت شباكه 825 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 429 مباراة.