على طريقة مدافع ريال مدريد.. مدافع إنتر يكشف خطة احتواء هالاند هداف مانشستر سيتي بنهائي دوري الأبطال

كشف الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان عن الطريقة التي سيتعامل بها فريقه مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتقابل الفريقان -السبت المقبل- في نهائي النسخة الحالية من دوي الأبطال على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد باستوني أن فريقه شاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف النهائي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ورأى كيف نجح الألماني أنطونيو روديغر مدافع الميرينغي في الحد من خطورة هالاند.

ويخطط باستوني لأن يحذو حذو روديغر في المباراة النهائية.

Bastoni 🗣 "I watched how Rüdiger played against Haaland, we'll try to imitate that." pic.twitter.com/ywSH7sxLVp — Footy Accumulators (@FootyAccums) June 5, 2023

وأوضح باستوني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، "يقول هالاند: إن مانشستر سيتي تعاقد معه من أجل الفوز بدوري الأبطال، وهذا يخبرنا بكل شيء، لكن الأمر يتعلق بمانشستر سيتي ضد إنتر، وليس هالاند ضد إنتر".

وأضاف أنه "شاهدت لقطات الفيديو لروديغر في نصف النهائي وكيف نجح في احتواء هالاند، ربما يكون هذا مثالا ناجحا يمكننا الاستعانة به، سنحاول أن نفعل مثله".

ويعتلي هالاند صدارة هدافي المسابقة في الموسم الحالي بتسجيله 12 هدفا، ويبتعد بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه وهو المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وعند سؤال باستوني حول ما إذا كان لاعبو إنتر يشعرون بالخوف من مواجهة مانشستر سيتي، أجاب "في الحقيقة يجب أن نخاف فقط من القتلة والأشرار وليس من لاعبي كرة قدم".

🗣️ Bastoni: “I have been watching videos of Rüdiger vs Haaland.” pic.twitter.com/Cmibj12ZkN — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 6, 2023

وتابع باستوني "لذا فإن القول بأننا خائفون هو خطأ جسيم، علينا أن نكون شجعانا على قدر المستطاع، نعلم تماما أن السيتي فريق قوي ويمكن أن يسبب لنا الكثير من المشاكل كلما اقترب من المرمى، لكننا سنحلل كل هذه الأمور وسنعمل على الاستعداد لجميع السيناريوهات".

بدوره، يؤمن فيديريكو ديماركو زميل باستوني بأن الضغوط الكبرى ستكون على مانشستر سيتي باعتباره المرشح الأول للفوز للبطولة.

وقال ديماركو "نحن نحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكن بالنسبة لمانشستر سيتي فهو هاجس".

وسبق لإنتر التتويج بلقب أمجد البطولات الأوروبية في 3 مناسبات سابقة في مواسم 1963-1964، و1964-1965، وآخرها في 2009-2010.

أما مانشستر سيتي فيسعى للفوز بأول ألقابه في "ذات الأذنين"، علما بأنه بلغ النهائي من قبل مرة واحدة وذلك في موسم 2020-2021 وخسره أمام مواطنه تشلسي بهدف نظيف.

وتُعد هذه المواجهة هي الأولى الرسمية بين الفريقين.