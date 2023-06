على طريقة مدافع ريال مدريد.. مدافع إنتر يكشف خطة احتواء هالاند هداف مانشستر سيتي بنهائي دوري الأبطال

كشف الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان عن الطريقة التي سيتعامل بها فريقه مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتقابل الفريقان -السبت المقبل- في نهائي النسخة الحالية من دوي الأبطال على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد باستوني أن فريقه شاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف النهائي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ورأى كيف نجح الألماني أنطونيو روديغر مدافع الميرينغي في الحد من خطورة هالاند.

ويخطط باستوني لأن يحذو حذو روديغر في المباراة النهائية.

Bastoni 🗣

"I watched how Rüdiger played against Haaland, we'll try to imitate that." pic.twitter.com/ywSH7sxLVp

— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 5, 2023