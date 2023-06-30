فيديوهات حققت ملايين المشاهدات.. النجم المصري محمد النني يبدع في تكبيرات العيد وتلاوة آيات من القرآن الكريم

المتصفح لحساب النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، يتفاجأ لأنه لا يجد فيه صورا للاعب وهو يركب سيارات فارهة أو يسافر في طائرات خاصة أو في حانات أو أماكن السهر، كحال آخرين من اللاعبين.

فالدولي المصري البالغ 30 عاما ولديه أكثر من 5 ملايين متابع على حسابه، ينشر كثيرا من الفيديوهات وهو يتلو آيات بينات من المصحف الشريف وصورا له وهو يؤدي مناسك الحج والعمرة، أو صورا لآخرين وهم يقرؤون القرآن الكريم أو صورا مع دعاة وغيرها.

وحتى عندما أراد أن يهنئ المسلمين بالعيد لم يكتف النني بصورة أو كلمات بل خرج بفيديو باللغتين العربية والإنجليزية يعايد فيها المسلمين، وفيديو آخر وهو يكبر تكبيرات العيد.

ولا يفوت النني -الذي يتقاضى 70 ألف دولار أسبوعيا- أي مناسبة دينية أو عيد إلا وينشر معايدة به ويشارك متابعيه تفاصيل حياته الدينية.

واللاعب الذي بدأ مسيرته الكروية مع المقاولون العرب وانتقل إلى بازل في 2013 ثم أرسنال في 2016 وينتهي عقده مع المدفعجية صيف 2024، اعتاد نشر هذه الفيديوهات والصور منذ أن كان لاعبا مع بازل قبل 10 سنوات.

وخلال الإعلان عن تمديد عقده مع أرسنال في مارس/آذار الماضي، قال أرسنال في -بيان عبر موقعه على الإنترنت- إن "محمد يحظى باحترام كبير وخبرة كبيرة في الفريق لأنه حاليا أقدم لاعب لدينا بعد أن انضم من بازل السويسري في يناير/كانون الثاني 2016".

وخاض النني 155 مباراة مع الفريق في كل المسابقات، وأحرز 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.