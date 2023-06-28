منتخب المغرب الأولمبي قاب قوسين من أولمبياد باريس 2024
سجل منتخب المغرب 3 أهداف في الشوط الأول ليسحق ضيفه الغاني بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء في ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة في المملكة.
وتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي البطولة القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وتصدر المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ليضمن التأهل لنصف النهائي، بينما تراجعت غانا للمركز الثالث بعد تجمد رصيدها عند 3 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الذي فاز 3-1 على الكونغو متذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد ضمن المجموعة ذاتها.
وتقدم "أسود الأطلس" بعد 7 دقائق من البداية بتسديدة من لاعب الوسط أمير ريتشاردسون.
وأضاف إسماعيل صيباري الهدف الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يعزز يانيس البكراوي تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 30.
وقلص منتخب غانا الفارق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة آدامز سليم. ثم سجل الغانيون هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.
وانضم القائد عبد الصمد الزلزولي لقائمة هدافي المباراة عندما سجل الهدف الرابع بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما تابع كرة أساء الدفاع التعامل معها بعد تسديدة من صيباري.
وعزز البكراوي تفوق المغاربة بهدف خامس في الدقيقة 53 بعد هجمة مرتدة وتمريرة عرضية من الزلزولي.
أمير ريتشاردسون يفتتح التسجيل للمغرب 🇲🇦⚽️#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #المغرب pic.twitter.com/kRCVs1Mexe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2023
صيباري يضيف الهدف الثاني للمنتخب المغربي🇲🇦👏#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #المغرب pic.twitter.com/zZq9K4rbyH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2023
"تيكي تاكا" مغربية تثمر عن هدف ثالث ولا أروووع 🇲🇦❤️#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #المغرب pic.twitter.com/yFZhdrEZIE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2023
لا يمكن إيقاف صيباري اليوم! 😮🇲🇦
والزلزولي يضيف الهدف الرابع ⚽️#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #المغرب pic.twitter.com/J90wcKasLn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2023
يانيس بيجراوي يسجل الخامس للمنتخب المغربي
هل تتوقع المزيد من الأهداف ؟ 😯#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #المغرب pic.twitter.com/W3RSff4pUo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2023