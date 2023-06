ظهر ملوحا بالبطاقة الصفراء أمام المرآة.. فيديو غريب لأفضل حكم بالعالم قبل نهائي أبطال أوروبا

بعد مرور أسبوعين على نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (موسم 2022-2023) بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ظهر مقطع فيديو يكشف عن بعض كواليس ما قبل المباراة لحكمها البولندي سيمون مارتشينياك، الذي يعد الأفضل في العالم حاليا.

ويكشف المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع، عن بعض استعدادات الحكم مارتشينياك قبل المباراة التي أقيمت على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، حيث كان في غرفة الملابس الخاصة بالحكام.

وخلال مقطع الفيديو القصير، وقف الحكم البولندي أمام المرآة الموجودة بغرفة الملابس وهو يرتدي زي التحكيم ويتهيأ لنزول الملعب، ثم أشهر بطاقة صفراء بطريقة لافتة، حيث بدا كأنه يستعد بهذه الطريقة لإدارة المباراة.

