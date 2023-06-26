ظهر ملوحا بالبطاقة الصفراء أمام المرآة.. فيديو غريب لأفضل حكم بالعالم قبل نهائي أبطال أوروبا

بعد مرور أسبوعين على نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (موسم 2022-2023) بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ظهر مقطع فيديو يكشف عن بعض كواليس ما قبل المباراة لحكمها البولندي سيمون مارتشينياك، الذي يعد الأفضل في العالم حاليا.

ويكشف المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع، عن بعض استعدادات الحكم مارتشينياك قبل المباراة التي أقيمت على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، حيث كان في غرفة الملابس الخاصة بالحكام.

وخلال مقطع الفيديو القصير، وقف الحكم البولندي أمام المرآة الموجودة بغرفة الملابس وهو يرتدي زي التحكيم ويتهيأ لنزول الملعب، ثم أشهر بطاقة صفراء بطريقة لافتة، حيث بدا كأنه يستعد بهذه الطريقة لإدارة المباراة.

🗣️ “We have all this time with the decisions…” 📺 Fascinating new footage of Szymon Marciniak’s pre-match preparations ahead of the UCL Final! 📹 Via @ManCity pic.twitter.com/Qc0kI69H3d — Stockport Referees (@StockportRefs) June 21, 2023

وعلّق موقع "سبورت فاكت" (sport.fakt) البولندي على اللقطة بالقول: "ما الذي يمكن أن يفعله الحكم قبل بدء أهم مباراة في الموسم؟".

وأضاف: "الآن، عرفنا الإجابة، فقد تمكنت إحدى الكاميرات من رصد مارتشينياك وهو يستعد بهذه الطريقة لإدارة لقاء مانشستر سيتي وإنتر ميلان".

وأوضح الموقع أنه "نظرا للسلوك غير المعتاد لحكمنا، انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على الإنترنت، وبات مادة دسمة للصحافة في جميع أنحاء العالم".

وأبرز الموقع البولندي عددا من التعليقات على الفيديو، إذ وصف أحدهم مارتشينياك بأنه "نرجسي"، بينما كتب آخر: "لا أصدّق أن حكما بإمكانه أن يستعد بهذه الطريقة لإدارة مباراة مصيرية".

بدوره، أكد موقع "آر إم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسي أن مارتشينياك فكّر في طريقة لتحفيز وتشجيع مساعديه قبل بدء المباراة.

محلل تحكيمي يوضح تصرف مارتشينياك

ويقول ناصر صادق، الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي، للجزيرة نت إن ما قام به الحكم ليس سوى استعراض لشكله وهو يشهر البطاقة الصفراء من منطلق تدعيم ثقته بنفسه لا أكثر، وليس له علاقة بأي شيء آخر.

ويضيف صادق أن هذا التصرف قد يكون أحد طقوس مارتشينياك للخروج من الضغط العصبي الذي يقع على أي حكم يدير نهائي أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الحكام تتنوع تصرفاتهم في غرفة الملابس، كل حسب اعتقاده وطقوسه، كما أن درجة أهمية المباراة تلعب دورا في هذه التصرفات.

وسُمع مارتشينياك وهو يقول لزملائه: "لدينا كل الوقت لاتخاذ القرارات، إذا كنت بحاجة إلى ذلك امنح نفسك 5 ثوان".

وقاد مارتشينياك (42 عاما) مباراة إنتر ومانشستر سيتي بنجاح منقطع النظير، حيث لازم الصواب جميع قراراته ولم يحتج لأي مساعدة من تقنية حكم الفيديو (VAR).

وأشهر الحكم البولندي في تلك المباراة 6 بطاقات صفراء: 2 منها للاعبي مانشستر سيتي، و3 لنظرائهم في إنتر، والأخيرة كانت من نصيب مدرب "النيراتزوري" سيموني إنزاغي.

يُذكر أن مارتشينياك أدار أيضا المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، التي أقيمت على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي تلك المباراة، نجح الحكم بشهادة الجميع في إدارتها بكفاءة عالية، ورغم فوز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في 120 دقيقة بنتيجة 3-3، فإنه لم يعترض الخاسر على القرارات التحكيمية.