بوغبا راض عن موسمه الكارثي مع يوفنتوس: كلّ ما حدث يقربني إلى الله

كان موسم 2022-2023 المنصرم كارثيا بكل ما تعنيه الكلمة لبول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إذ عانى من شبح الإصابات وغاب عن معظم فترات الموسم بسببها، وواجه كذلك مشاكل عديدة خارج المستطيل الأخضر.

لكن مع ذلك، يبدو بوغبا راضيا ومتقبِلا لما حدث معه، وأكد أن ذلك قرّبه أكثر إلى الله، مشددا على أن الدين (الإسلام) يلعب دورا مهما في حياته ويساعده كثيرا ويساهم في تهدئته وقت الأزمات.

وقال بوغبا في مقابلة موسعة مع مجلة "فيوس" (views) الفرنسية: "في الحقيقة، الدين يساعدني لأنه يهدئني بشكل كبير. أعلم أن كل ما يحدث، وكل ما يحدث لي هو اختبار، يجعلني أنمو ويقربني إلى الله".

Paul Pogba : "Ces derniers mois m’ont fait énormément grandir. J’ai pris dix ans en sept mois" Pour Views, la superstar française se livre sur sa saison, sa famille, son après-carrière ou encore le racisme qui entache son sport. → https://t.co/EWAm0TO1K2 pic.twitter.com/l5egB7Qv6j — Views (@viewsfrance) June 16, 2023

وعن معاناته من الإصابات وغيابه لفترات طويلة عن الملاعب، أضاف اللاعب الفرنسي المسلم: "لقد تألمت كثيرا لأنني لم أكن أفعل ما أحبه وهو لعب كرة القدم، لكن في المقابل كان لدي الكثير من الوقت للتقرب إلى الله أكثر، والتأمل والعناية بالعائلة وقضاء الكثير من الوقت معها".

وتطرق بوغبا للحديث عن قرار الاتحاد الفرنسي خلال شهر رمضان الماضي، حينما رفض السماح بتوقف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم.

وقال في هذا الصدد: "لم يطلب أحد من الاتحاد الفرنسي إيقاف المباريات. في السنوات الأخيرة كان جميع المسلمين الذين أرادوا الصيام يصومون دون أن يطلبوا فترة توقف، لذلك لا أعرف لماذا صدرت تعليمات الاتحاد الفرنسي هذا العام".

وتابع: "اللاعبون المسلمون لطالما فعلوا ذلك (كسر الصيام خلال المباريات) بأنفسهم، سواء في الدوري الفرنسي أو الدوري الإيطالي أو أي مكان آخر".

يذكر أن بوغبا اكتفى بخوض 10 مباريات فقط خلال الموسم الماضي مع فريقه يوفنتوس، بواقع 161 دقيقة فقط، بسبب الإصابات التي داهمته أكثر من مرة.

وتسببت الإصابات كذلك في غياب اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عن نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر.

وعلاوة على الإصابات وما تسببت به من معاناة لبوغبا خلال الموسم، فقد عانى اللاعب أيضا من أزمات خرج الملعب، بعدما دخل في نزاع عائلي تسبب به شقيقه ماتياس، حينما هدد بكشف أسرار عن شقيقه بول، وهو ما اعتبره بول "تهديدا" و"محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة".

وبث ماتياس (32 عاما)، الشقيق الأكبر لبول بوغبا، مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووعد بكشف "أمور كبيرة" عن شقيقه.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر بـ4 لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس -وهو لاعب كرة قدم محترف أيضا- أن ما سيكشف عنه يتعلق بأمور حول شقيقه بول بوغبا ووكيلة أعماله رافاييلا بيمنتا.

كذلك شهد الموسم وفاة وكيل أعماله الشهير مينو رايولا، الذي كان يرتبط بعلاقة وثيقة مع بوغبا، وتسبب رحيله بصدمة كبيرة للاعب مانشستر يونايتد السابق.