يويفا يُقر تعديلات جديدة على دوري أبطال أوروبا

كشف تقرير إسباني عن آلية تعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بمشاركة أنديتها في النسخة الجديدة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا (موسم 2023-2024).

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن "يويفا" أخطر جميع الاتحادات الوطنية ببعض التعديلات في تصنيف الأندية التي ستشارك في الموسم الجديد.

وبطبيعة الحال يقع مانشستر سيتي حامل اللقب في التصنيف الأول باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من المسابقة بعد فوزه في النهائي على إنتر ميلان بنتيجة 1-صفر، وليس لأنه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفتح هذا الأمر الباب لوجود شاختار دونيتسك في التصنيف الأول، وذلك اعتمادا على اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتنص اللائحة على أن الشاغر الذي يتركه بطل الدوري بالمسابقات الكبرى سيذهب إلى فريق الدولة التي تأتي في التصنيف 12 المعتمد من يويفا.

⚽️ La UEFA comunica cómo queda el diseño de la Liga de Campeones 2023-2024 ✍️ @RamonFuentes74 https://t.co/w2h5pXpjTh — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 14, 2023

وتحتل أوكرانيا هذا المركز، وبالتالي فإن التصنيف الأول ذهب لبطل الدوري فيها الموسم الأخير، وهو شاختار دونيتسك.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن باقي التعديلات ستؤثر على مرحلة التصفيات قبل الوصول لدور المجموعات الذي يتنافس فيه 32 فريقا يتم توزيعها على 8 مجموعات.

وبموجب التعديلات، ستلعب أندية سويسرا صاحب التصنيف 14 في مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات بدلا من تصفيات الدور الثالث.

أما الدولة صاحبة التصنيف 16 وهي جمهورية التشيك، فسيلعب فريقها سبارتا براغ بالدور الثالث من التصفيات بدلا من الدور الثاني.

وفيما يتعلق بالدول المصنفة في المركزين 20 و21 والتي توجد فيها تركيا وقبرص على التوالي، فسيمثل أنديتهما فريقا غلطة سراي وأريس ليماسول بالدور الثاني من التصفيات بدلا من الأول.

في هذه الأثناء، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بطل الدوري الإسباني والموجود في التصنيف الأول ينتظر قرار "يويفا" فيما يتعلق بأزمة نيغريرا، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في الأمر يوم 23 مارس/آذار 2023.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أنه حتى هذه اللحظة لم يتضح وبشكل نهائي مستقبل مشاركة برشلونة بدوري الأبطال الموسم المقبل من عدمه بينما يستمر استبعاد الأندية الروسية من الظهور بكافة البطولات الأوروبية للموسم الثاني على التوالي.

وتتصدر إنجلترا قائمة التصنيف في "يويفا" متفوقة على نظيراتها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا على التوالي، وعليه فإنه يمثلها 4 أندية في دوري الأبطال بشكل مباشر.

وتتأهل الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدوري الأبطال، لكن إسبانيا سيمثلها 5 أندية (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد) بالإضافة إلى إشبيلية بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي.