شاهد.. توقعات صادمة لغاريث بيل للفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

كشف الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، عن توقعاته بشأن هوية الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الجاري 2022-2023.

ويلتقي مانشستر سيتي بطل الدوري والكأس في إنجلترا مع نظيره إنتر ميلان بطل كأس إيطاليا في المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة مساء اليوم السبت، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وظهر بيل في مقطع فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لمسابقة دوري الأبطال على "إنستغرام".

وكان توقعُ بيل صادما ليس بسبب هوية الفريق البطل ولكن للنتيجة التي توقعها النجم الويلزي الذي سبق له التتويج بالبطولة 5 مرات مع ريال مدريد.

وتوقع بيل أن يتوج مانشستر سيتي باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن يسحق إنتر بخماسية نظيفة.

كما رشّح بيل، البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

ونجح بيل في التتويج بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد في مواسم 2013-2014، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2021-2022.

وسجّل بيل 3 أهداف في المباريات النهائية التي خاضها، حيث هز شباك أتلتيكو مدريد مرة واحدة في نهائي 2014 والتي فاز فيها ريال مدريد بنتيجة 4-1.

كما كان صاحب الفضل في تتويج الميرنغي بلقب 2018 حين أحرز هدفين في النهائي بمرمى ليفربول.

وأعلن بيل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في التاسع من يناير/كانون الثاني 2023 أي بعد أكثر من شهر على مشاركته مع منتخب بلاده ويلز في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وستكون المباراة النهائية لنسخة 2023 في دوري أبطال أوروبا، المواجهة الأولى بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان على الصعيد الرسمي في جميع البطولات.

ونجح إنتر في حصد اللقب في 3 مرات سابقة (1963-1964، 1964-1965، 2009-2010)، بينما يحلم مانشستر سيتي بصعود منصة التتويج الأوروبية بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.