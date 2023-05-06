مليونيرات الحلبة.. أغنى 5 ملاكمين في العالم

تعد الملاكمة من الرياضات المربحة ماديا على مستوى المحترفين، ويكسب أبطالها أموالا طائلة داخل الحلبة وخارجها حتى أصبح كثير منهم من أثرى الرياضيين في العالم.

ولا تخلو قائمة مليونيرات الملاكمة من أسماء الأبطال السابقين الذين ما زالوا يحصدون الأموال حتى الآن بفضل نجوميتهم الكبيرة.

ويكسب الملاكمون أموالهم من النزالات التي يخوضونها أو عقود الرعاية الضخمة، والإعلانات والحملات الترويجية والصور واللقاءات الإعلامية.

وفي ما يلي قائمة أغنى الملاكمين في العالم:

1- فلويد مايويذر:

تبلغ ثروة الملاكم الأميركي المتقاعد 560 مليون دولار، ويتباهى بسجله الخالي من الهزائم، إذ خاض 50 نزالا فاز فيها جميعا، منها 27 فوزا بالضربة القاضية.

ويحصد مايويذر الأرباح حتى بعد اعتزاله إذ حصل على 9 ملايين دولار مقابل نزال استعراضي استمر 120 ثانية فقط عام 2019.

🥊تغلب أسطورة الملاكمة الأميركي فلويد مايويذر على منافسه الياباني تنشين ناسوكاوا، بطل رياضة الكيك بوكسينغ في بلاده، بالضربة القاضية خلال نزال استعراضي بينهما لم يدم سوى دقيقتين في طوكيو أمس. هل تتمنى عودته للمنافسة؟#Boxing pic.twitter.com/hNfrOxNHVw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2019

2- جورج فورمان:

تقدر ثروة البطل الأميركي المتقاعد بـ300 مليون دولار. شارك اللاعب البالغ من العمر 73 عامًا في 81 معركة، وحقق 76 انتصارًا، 68 منها كانت بالضربة القاضية. لكنه خسر 5 مرات، إحداها كانت في نزال تاريخي أمام الأسطورة الراحل محمد علي.

3- مانى باكياو:

تبلغ ثروته 220 مليون دولار.

4- أوسكار دي لا هويا:

تقدر ثروته بـ200 مليون دولار.

5- كانيلو ألفاريز:

تبلغ ثروته 140 مليون دولار.

ووفقًا للتقارير، فإنه من المتوقع أن يتقدم ترتيب الملاكم المكسيكي كانيلو، إذ تزداد ثروته بشكل كبير سنويا، من خلال أرباحه الضخمة في النزالات التي يخوضها بواقع يزيد على 3 نزالات في العام الواحد.