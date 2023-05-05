يحطم الأرقام القياسية.. محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد

أصبح نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد بأن يصبح أكثر لاعب مصري يسجل الأهداف، وقد يفعل ذلك إذا هز شباك برنتفورد بالدوري الممتاز لكرة القدم في أنفيلد غدا السبت.

ولدى صلاح 313 هدفا خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب، بعد أن أحرز هدف فوز ليفربول على فولهام 1-صفر من ركلة جزاء الأربعاء، ليعادل حصيلة قائد منتخب مصر السابق حسام حسن، وفقا لتطبيق "فايف ستار فوتبول" المتخصص في الإحصاءات.

محمد بالتخصص لتحقيق الانتصار 🎯👑pic.twitter.com/uxp0E7bWHm — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 3, 2023

ويملك "أبو مكة" 185 هدفا مع ليفربول منذ انتقاله عام 2017، ويحتاج إلى هدف وحيد ليعادل رقم القائد السابق ستيفن جيرارد إذ يتقاسم معه المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للنادي ويتصدرها إيان راش برصيد 346 هدفا.

ويتصدر قائد منتخب مصر، البالغ عمره 30 عاما، قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 136 هدفا.

وإلى جانب أهداف صلاح مع ليفربول، فقد سجل 34 هدفا مع روما و9 أهداف مع فيورنتينا وهدفين مع تشلسي و20 هدفا مع بازل السويسري مقابل 12 هدفا مع فريقه الأول المقاولون العرب. وأحرز أيضا 51 هدفا مع المنتخب.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.