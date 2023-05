أثار توترا سياسيا.. كوسوفو تطالب باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الصربي ديوكوفيتش

طالبت اللجنة الأولمبية في كوسوفو اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ إجراءات تأديبية بحق نوفاك ديوكوفيتش، متهمة اللاعب الصربي بإثارة التوتر السياسي بقوله "كوسوفو قلب صربيا" في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وكتب ديوكوفيتش هذه الكلمات على عدسة كاميرا بعد فوزه في الدور الأول يوم الاثنين الماضي وهو نفس اليوم الذي أصيب فيه 30 من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في اشتباكات مع محتجين ينحدرون من أصل صربي في بلدة زفيكان في كوسوفو حيث نشأ والد ديوكوفيتش.

Serbian Novak Djokovic has defended writing “Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence” on a camera following his first round win at the French Open.https://t.co/aLg7sRbych pic.twitter.com/eVQMUuze96

— The Irish Times (@IrishTimes) May 31, 2023