في الدوري السعودي.. فريق فاز باللقب ولم يحتفل

رفض لاعبو الأهلي السعودي الاحتفال بلقب دوري الدرجة الثانية بناء على طلب المشجعين، في قرار دافع عنه رئيس النادي وليد معاذ، لكن يبدو أنه أثار استياء المدرب بيتسو موسيماني.

وتسلم الحارس المخضرم ياسر المسيليم قائد الأهلي درع الدوري، وارتدى اللاعبون ميداليات المركز الأول قبل مغادرة الملعب دون الاحتفال بالعودة لدوري المحترفين عقب الهبوط في موسم واحد.

وكان الأهلي قد هبط العام الماضي لأول مرة إلى الدرجة الثانية، وطالب بعض مشجعيه على مواقع التواصل بعدم الاحتفال بهذا اللقب، في الوقت الذي نال فيه جاره وغريمه الاتحاد لقب دوري المحترفين.

وقال رئيس الأهلي وليد معاذ للمحطة الرياضية السعودية "بطولة شاركنا فيها في ظرف استثنائي لكن الحمد لله في النهاية عدنا إلى مكاننا الطبيعي احتراما وتقديرا لجماهير الأهلي التي تعبت معنا هذه السنة. مقدرون للبطولة وما عندنا شيء".

وأضاف "وجودنا في البطولة كان أزمة. الفكرة أن النادي الأهلي واضح تاريخيا أين مكانه الطبيعي، ولا أعتقد أن أحدا يحب الرياضة السعودية يتمنى أن يجد النادي الأهلي في المكان الذي كان فيه (الدرجة الثانية)، ولهذا السبب (نحن) للأسف غير قادرين على الفرحة.. وهذه مسألة طُلبت منا ونحترم رأي الجماهير".

لكن يبدو أن المدرب الجنوب أفريقي موسيماني الذي ذكرت تقارير أنه سيرحل عن الأهلي، لم يتفق مع هذا القرار، وبدا غاضبا عند مغادرة لاعبيه الملعب، وأصر على استعادة الدرع والتقاط مجموعة من الصور مع باقي أفراد الجهاز التدريبي والطبي في أرض الملعب.

📝 بيـان إعلامي pic.twitter.com/Pe1YUrxhIK — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 29, 2023

وقال الأهلي الذي فاز بثلاثة ألقاب في دوري الأضواء ويشتهر باسم "قلعة الكؤوس والبطولات"، في بيان إنه يعتذر لمشجعيه على هذا الموسم.

وأضاف "نؤكد لجماهيرنا الغالية أننا مقدرون حبكم ودعمكم الاستثنائي، وهو غير مستغرب، آملين أن يكون اليوم بداية الطريق لإعادة رسم البسمة على هذه الوجوه الكريمة الممتلئة بالفخر والاعتزاز".