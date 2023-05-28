أصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه

توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا والـ11 في تاريخه عقب تعادله مع ستراسبورغ 1-1 في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.

وانفرد الفريق الباريسي بالرقم القياسي بعدد الفوز بألقاب "الليغ 1".

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة الـ59، وعادل ستراسبورغ النتيجة عن طريق كيفين جاميرو في الدقيقة الـ79.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام لانس، ليتوج رسميا بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، كما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ15.