أصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه
28/5/2023-|آخر تحديث: 28/5/202312:47 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا والـ11 في تاريخه عقب تعادله مع ستراسبورغ 1-1 في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.
وانفرد الفريق الباريسي بالرقم القياسي بعدد الفوز بألقاب "الليغ 1".
وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة الـ59، وعادل ستراسبورغ النتيجة عن طريق كيفين جاميرو في الدقيقة الـ79.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام لانس، ليتوج رسميا بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، كما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ15.
ميسي يفتتح التسجيل للنادي الباريسي ويصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى برصيد 496 هدفا متفوقا على رونالدو #الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/2rSytPCk8M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023
المصدر : وكالات