بيكيه رفض دعوة برشلونة للاحتفال بلقب الليغا مع لاعبي الفريق

زعمت تقارير إعلامية أن النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه رفض دعوة برشلونة للاحتفال بفوز الفريق بالدوري الإسباني في شوارع المدينة أمس الاثنين.

وفاز البرسا بأول لقب له في الدوري تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز بفوزه 4-2 على غريمه وجاره إسبانيول في "ديربي" كتالونيا أول أمس الأحد، واليوم التالي احتفل اللاعبون بالفوز مع جماهيرهم في شوارع المدينة، حيث طافت باللاعبين حافلة مفتوحة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، فإن بيكيه -الذي اعتزل نوفمبر/تشرين الثاني وألغى عقده مع "البلوغرانا"- قد دُعي للانضمام إلى زملائه السابقين، لكنه رفض عرض النادي.

وساعد قرار بيكيه نادي برشلونة -الذي يعاني من ضائقة مالية- في توفير 46 مليون دولار، بالنظر إلى أن عقد اللاعب كان من المقرر أن ينتهي صيف 2024، ولعب بيكيه 10 مباريات في جميع المسابقات بينها 6 مباريات في الدوري الإسباني.

وبيكيه -الذي لعب آخر مباراة له بقميص البرسا ضد ألميريا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- فاز بكل الجوائز التي يمكن للاعب كرة أن يظفر بها سواء مع النادي أو مع منتخب بلاده.

ولقب الليغا هذا الموسم هو اللقب التاسع لقائد البرسا السابق، ويتفوق عليه كل من باكو خينتو (12 لقبا) وبيدرو (10 ألقاب) وليونيل ميسي (10 ألقاب).

وكان رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الفني تشافي أكدا أهمية دور بيكيه (36 عاما) في تتويج الفريق الكتالوني باللقب هذا الموسم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن لابورتا "اتصل الأحد ببيكه، لكنه لم يستطع التحدث معه". وتابع أن لابورتا أكد أن "هذا اللقب لبيكيه أيضا له، لأنه كان ضمن صفوف الفريق".

وقبل أن يفوز برشلونة باللقب، وجه تشافي دعوة لبيكيه للانضمام إلى احتفالات الفريق.

وأوضح أن "بيكيه حالة خاصة، لأنه اعتزل ولم يذهب إلى فريق آخر، سندعوه للاحتفال بالدوري معنا".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يفضل الاحتفال بكأس الدوري في الكامب نو أمام جماهيره، وقد تقام هذه الاحتفالات في الملعب عندما يستضيف البلوغرانا فريق ريال سوسيداد يوم 20 مايو/أيار الجاري، ويبقى أن نرى إذا ما كان بيكيه سيحضر تلك الاحتفالات.