رحيله عن تشلسي أصبح مؤكدا.. هل ينتقل المغربي زياش إلى الدوري التركي؟

يحيط الغموض بمستقبل الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي، والذي يقترب من الرحيل عن النادي اللندني مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023 بسبب قلة مشاركاته في مباريات الفريق.

وفي الوقت الذي يرغب فيه زياش بالبقاء في البريميرليغ، تسعى أندية تركية بارزة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "فوتو ماك" (fotomac) التركي أن نادييْ فنبربختشه وبشيكتاش يسعيان للتعاقد مع زياش (30 عاما)، مؤكدا أنه على الرغم من عدم انتهاء الموسم في تركيا، فإن الأندية هناك بدأت التخطيط والتجهيز مبكرا للموسم القادم.

وتحاول إدارة بشكيتاش حاليا إيجاد مخرج لعدد من لاعبي الفريق تماشيا مع رغبة المدرب شينول غونيش.

وفي الوقت نفسه، سيجدد فنربختشه مساعيه لضم زياش بعدما باءت محاولاته في سوق الانتقالات الشتوية بالفشل، وفق الموقع ذاته.

ويقف فنربختشه وبشيكتاش على بُعد 5 نقاط عن غالطة سراي متصدر الدوري التركي حاليا برصيد 72 نقطة، إذ يملك كل منهما 68 نقطة، علما بأن بشكتاش لعب مباراة أكثر.

ونقل الموقع التركي عن مصادر فرنسية تأكيدها أن رحيل زياش عن تشلسي أمر مفروغ منه، لكن خطوته المقبلة ليست معروفة حاليا.

وأشار إلى أن اللاعب الذي شارك مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يملك عروضا من أندية فولهام وتوتنهام ووستهام الإنجليزية، وريال بيتيس وإشبيلية الإسبانيين، ونابولي وميلان الإيطاليين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى فنربخشته وبشيكتاش.

وقال إن زياش رفض بالفعل عرضا مغريا من أحد الأندية الخليجية لأنه يريد البقاء في أوروبا والتنافس على أعلى مستوى.

وعلى ما يبدو، فإن توتنهام هو أكثر الأندية حاجة إلى التعاقد مع زياش كونه يستعد للاستغناء عن لوكاس مورا، وعليه فإن الدولي المغربي سيملأ الفراغ الذي سيسببه رحيل البرازيلي.

ويرتبط زياش مع تشلسي بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2025، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 18 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين.

وخاض زياش هذا الموسم 23 مباراة في جميع البطولات مع تشلسي، لم يسجل فيها أي هدف، واكتفى بتقديمه تمريرتين حاسمتين.