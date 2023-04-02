شاهد.. أسرع ثلاثية في مسيرة بنزيمة.. فوز كاسح لريال مدريد على بلد الوليد بالليغا

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد فريقه إلى فوز كاسح على ضيفه بلد الوليد بسداسية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإٍسباني لكرة القدم.

وسجل رودريغو الهدف الأول لريال مدريد (22)، قبل أن يضيف كريم بنزيمة 3 أهداف (29 و32 و36) وهي أسرع ثلاثية بمسيرة النجم الفرنسي وثالث أسرع هاتريك في تاريخ ريال مدريد في الليغا.

وفي الدقيقة الـ72 سجل ماركو أسينسيو الهدف الخامس للريال، فيما اختتم لوكاس فاسكيز سداسية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع "الميرينغي" رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة في المركز الـ16.