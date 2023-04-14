طالبت بالانفصال عنه فوجدت كل أمواله باسم والدته.. صدمة في طلاق المغربي أشرف حكيمي وزوجته الإسبانية

يبدو أن الممثلة الإسبانية هبة أبوك ليست محظوظة في طلب الانفصال عن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد اتهامه من إحدى الفتيات بمحاولة اغتصابها في منزلها.

وتنقل صحيفة "آس" الإسبانية (AS) عن مواقع إسبانية أن الممثلة ذات الأصول العربية طالبت خلال طلب طلاقها بنصف ثروة وأملاك الدولي المغربي، ولكنها صدمت عندما عرفت حقيقة ما يملكه حكيمي.

ورغم أن حكيمي يتقاضى ملايين الدولارات سنويا ويعد أحد أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي بنحو مليون يورو شهريا فإنه لا يملك أي شيء باسمه.

وحسب الصحيفة، عندما رفع وكيل هبة القانوني دعوى طلاق في المحاكم الفرنسية وطالب بمعرفة حجم الأموال التي يحصل عليها كان الجواب أن "حكيمي لا يملك الكثير باسمه، وأن كل شيء يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا".

وعلمت الممثلة أنه لا يملك عقارات أو أموالا باسمه في المصارف.

ورغم هذه الصدمة فإن محامي الممثلة الإسبانية يعملون على أن يحصل ابنا أشرف وهبة على المال اللازم لتغطية نفقاتهما.

وتعد أبوك إحدى أنجح الممثلات في إسبانيا، وتحصل على دخل جيد، إضافة إلى أنها "مؤثرة" في مواقع التواصل وتحصل على آلاف الدولارات من عرض الملابس ونشر الصور على حسابها في إنستغرام، والذي يضم أكثر من 1.5 مليون متابع.