مع اقتراب الموسم الكروي من مراحل الحسم.. تعرف على فرق أوروبا الطامحة لثنائية الدوري والكأس

تملك عدد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز لكرة القدم حظوظا كبيرة من أجل الفوز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الحالي 2022-2023.

ومع اقتراب الموسم من مراحل الحسم، فإن عشرات الأندية تقاتل من أجل هذا الحق "المشروع" لكل منها.

لكن الاستثناء في هذه القاعدة هما إيطاليا وفرنسا، إذ يحلق نابولي في صدارة "الكالتشيو" في الأولى برصيد 65 نقطة ويبتعد بفارق 15 نقطة عن إنتر، بيد أن فريق الجنوب الإيطالي ودّع بطولة الكأس من دور الـ16 بالخسارة من كريمونيزي بركلات الترجيح.

وفي فرنسا، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب البطولة الفرنسية برصيد 63 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مرسيليا (55)، اللذين أُقصيا من منافسات كأس فرنسا.

وتاليا أبرز الأندية الأوروبية القادرة على حصد ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم:

إسبانيا

يمكن القول إن سباق الصراع على لقب "الليغا" انحسر بين برشلونة (62) وغريمه ريال مدريد (53)، بعد مرور 24 جولة، خاصة أن أتلتيكو مدريد الثالث في رصيده 45 نقطة.

ويملك برشلونة أفضلية أخرى على حساب ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا بفوزه عليه في ذهاب نصف النهائي في "سانتياغو بيرنابيو" بهدف وحيد.

💙❤️ عشاق #برشلونة في كل مكان، طابت ليلتكم بكل خير 🤩 pic.twitter.com/ufR0Prtj3w — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 2, 2023

وعليه فإن الغريمين هما الفريقان الوحيدان في إسبانيا اللذان يملكان فرصة تحقيق الثنائية مع أفضلية للنادي "الكتالوني".

إنجلترا

يحتدم الصراع على لقب "البريميرليغ" بين أرسنال المتصدر (63) وملاحقه مانشستر سيتي (58)، ومن خلفهما يتمسك مانشستر يونايتد بآمال طفيفة وفي رصيده (49) مع مباراة ناقصة.

وودع أرسنال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32، في وقت ما زال فيه قطبا مانشستر في المنافسة، مع وصولها إلى ربع النهائي.

استمتع بثلاثية أبطال إنجلترا في شباك بريستول بكأس الاتحاد 📺#السيتي pic.twitter.com/hCavbyUhpV — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 1, 2023

ومع الرصيد العددي "للسيتزنس" في بطولة الدوري، يمكن القول إنه الأقرب للفوز بالثنائية المحلية من جاره "اليونايتد"، إلا إذا كان لأرسنال وباقي الفرق في بطولة الكأس رأي آخر.

ألمانيا

على غير العادة، تبدو المنافسة على لقب "البوندسليغا" مشتعلة جدا هذا الموسم، خاصة وأن الفارق بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند المتصدرين بـ49 نقطة ولايبزيغ وفرايبورغ صاحبي المركزين الرابع والخامس (42) 7 نقاط فقط، في حين يوجد يونيون برلين في المركز الثالث (44).

منطقيا ورقميا، بإمكان أي فريق التتويج باللقب، علما بأن هذا الخماسي ما زال حاضرا في مسابقة كأس ألمانيا التي وصلت إلى الدور ربع النهائي.

هولندا

يحتل فينورد روتردام صدارة الدوري الهولندي برصيد 55 نقطة، ويلاحقه أياكس أمستردام (52)، وألكامار (50) وأيندهوفن (49)

ألكمار هو الوحيد من بين رباعي المقدمة هناك الذي ودع مسابقة كأس هولندا، بينما بلغ الثلاثي الباقي بالإضافة إلى سباكينبورغ نصف النهائي، وعليه فإن هناك 3 أندية بإمكانها تحقيق الثنائية المحلية في البلاد.

St mirren 1 Celtic 5

The goals! 🍀👏 pic.twitter.com/Xg9AIhgwbf — C. H. A. M. P. I. O. N. S 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🤝🇮🇪 (@TamtheTim3) March 5, 2023

تركيا

يتربع غلطة سراي على صدارة مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وأقوى منافسيه هو فنربخشة (51)، أما بشكتاش الثالث ففي جعبته 43 نقطة فقط.

ويوجد الثنائي في مسابقة الكأس مع وصولهما إلى الدور ربع النهائي، حيث يلعب الأول ضد إسطنبول باشاك شهير، أما الثاني فيواجه قيصري سبور.