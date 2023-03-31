برشلونة يتحدث لأول مرة بشكل علني عن عودة ميسي الموسم المقبل وتشافي يعلق

أكد تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن لمّ شمل محتمل مع ليونيل ميسي مع اقتراب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الوقت الذي يتداول فيه الحديث عن إمكانية عودة ميسي يعيش النجم الأرجنتيني أجمل أيامه في باريس سان جيرمان الفرنسي بعد التتويج بكأس العالم 2022 في قطر لأول مرة في تاريخه، ولا توجد أي مؤشرات على عودته لإسبانيا بل تفيد العكس تماما بأنه سيستمر في باريس.

وبعد أن توج بكأس السوبر الإسباني، وهو أول لقب يحققه الفريق منذ رحيل ميسي في 2021، فإن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة في الدوري، كما أنه فاز في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا بهدف نظيف على ريال مدريد.

وتبقى احتمالية التتويج بـ3 ألقاب قائمة للفريق الذي يقوده تشافي، ولكن بما أن ميسي حاليا في الأشهر الأخيرة بعقده مع باريس سان جيرمان، فإن الصخب يتزايد لإعادة اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم لكامب نو.

وفي حين أن تشافي يحرص على إعادة زميله السابق بفريق برشلونة، فإنه يركز حاليا على المباريات المقبلة، وليس نشاط الانتقالات المحتملة.

وقال للصحفيين قبل مواجهة إلتشي "أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة ميسي. أتحدث لليوم كثيرا، لدينا علاقة صداقة، ولكن هذا ليس الوقت الصحيح".

وأضاف "أتمنى، أن نتمكن من رؤيته مجددا، سأكون أول شخص سعيد. إنه أفضل لاعب في التاريخ، ولكن هذا ليس الوقت المناسب. نحن على بُعد شهر واحد من التتويج بلقبين، وحان وقت التركيز".

وأكد تشافي أن "الأمر لا يعتمد عليّ، الأمر يعتمد أكثر على ما يريده ليو. لقد فعل كل شيء في كرة القدم، فاز بكل شيء، الأمر يتعلق بسعادته. سنستمع إلى القدر. دعونا نرى ما سيحدث، لا يوجد شيء بعد. دعونا نرى إرادته".

وبالضغط عليه أكثر بشأن ميسي والموسم المقبل، سعى تشافي مرة أخرى لتحويل التركيز إلى التتويج بالمزيد من الألقاب هذا الموسم.

وقال "لم نتحدث مع الإدارة بشأن الموسم المقبل. نحن على بُعد خطوة من التتويج بالألقاب، وتحدثني عن صفقات العام المقبل!".

وأكد "في بعض الأوقات، لا أفهمكم (وسائل الإعلام). طوال العام، الحديث هو الفوز بالألقاب، والآن أصبحنا على بُعد خطوة، نتحدث بشأن اللاعبين في الموسم المقبل. دعونا نركز على مباراة إلتشي".

ووصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية حديث برشلونة العلني عن عودة ميسي بـ"القنبلة"، وأفردت له العديد من التقارير.