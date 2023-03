صائم عن التسجيل منذ تعاقده مع ريال مدريد.. إحصائية صادمة لأندريك النجم المستقبلي للفريق "الملكي"

منذ توقيعه لريال مدريد، فقد الموهبة البرازيلية أندريك مهاجم بالميراس، طريق الشباك وفشل في تسجيل أي هدف خلال الموسم الجديد.

وتعاقد ريال مدريد مع أندريك في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، على أن ينضم للفريق بشكل رسمي صيف 2024 عندما يبلغ السن القانونية (18 عاما).

وأكد ريال مدريد في بيانه السابق، أنه حتى موعد وصول أندريك إلى "سانتياغو برنابيو"، سيبقى اللاعب في صفوف بالميراس.

وأوضحت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن أندريك لم يسجل أي هدف في 12 مباراة على التوالي، مكتفيا بتقديم تمريرة حاسمة وحيدة في فوز بالميراس على إنترناسيونال 2-0، مشيرة إلى أن هذا كل ما قدمه الشاب البرازيلي في 729 دقيقة.

وكان بالميراس طالب باستبعاد أندريك من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا تحت 20 عاما التي انتهت بتتويج "السامبا" باللقب، من أجل مساعدته على الانسجام مع الفريق الأول لناديه.

وقدّم أندريك لمحات فنية رائعة لكن الأهداف لم تأت، الأمر الذي أفقد اللاعب أهميته في الفريق حيث جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين ولم يشارك في أي دقيقة.

وانتشرت صورة لأندريك يوم 23 فبراير/ شباط 2023، وهو يبكي بعد أن استبدله أبيل فيريرا مدرب بالميراس.

وقال فيريرا "غطى وجهه لأنه بكى، أنا فقط أنتقد نفسي لأنني لم أعانقه لأنه يحتاج ذلك، سيعود مجددا لتسجيل الأهداف إنه في عمر 16 عاما فقط".

وكان مسؤولو ريال مدريد قد أرسلوا جوني كالافات أحد أهم كشافي النادي "الملكي"، إلى البرازيل من أجل الاجتماع بأندريك، وفق صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

After 14 games without scoring a single goal or assist, Endrick on the bench again for the 2nd consecutive game, and he became the team's third striker, after he was the first. pic.twitter.com/6Y1Ro1xZnE

— ͏ M ✆ (@RMreports) March 20, 2023