رياضة

صائم عن التسجيل منذ تعاقده مع ريال مدريد.. إحصائية صادمة لأندريك النجم المستقبلي للفريق "الملكي"

إندريك تراجع مستواه بشكل كبير منذ إعلان تعاقده مع ريال مدريد
أندريك تراجع مستواه بشكل كبير منذ إعلان تعاقده مع ريال مدريد (الفرنسية)
26/3/2023

منذ توقيعه لريال مدريد، فقد الموهبة البرازيلية أندريك مهاجم بالميراس، طريق الشباك وفشل في تسجيل أي هدف خلال الموسم الجديد.

وتعاقد ريال مدريد مع أندريك في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، على أن ينضم للفريق بشكل رسمي صيف 2024 عندما يبلغ السن القانونية (18 عاما).

وأكد ريال مدريد في بيانه السابق، أنه حتى موعد وصول أندريك إلى "سانتياغو برنابيو"، سيبقى اللاعب في صفوف بالميراس.

وأوضحت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن أندريك لم يسجل أي هدف في 12 مباراة على التوالي، مكتفيا بتقديم تمريرة حاسمة وحيدة في فوز بالميراس على إنترناسيونال 2-0، مشيرة إلى أن هذا كل ما قدمه الشاب البرازيلي في 729 دقيقة.

وكان بالميراس طالب باستبعاد أندريك من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا تحت 20 عاما التي انتهت بتتويج "السامبا" باللقب، من أجل مساعدته على الانسجام مع الفريق الأول لناديه.

وقدّم أندريك لمحات فنية رائعة لكن الأهداف لم تأت، الأمر الذي أفقد اللاعب أهميته في الفريق حيث جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين ولم يشارك في أي دقيقة.

وانتشرت صورة لأندريك يوم 23 فبراير/ شباط 2023، وهو يبكي بعد أن استبدله أبيل فيريرا مدرب بالميراس.

وقال فيريرا "غطى وجهه لأنه بكى، أنا فقط أنتقد نفسي لأنني لم أعانقه لأنه يحتاج ذلك، سيعود مجددا لتسجيل الأهداف إنه في عمر 16 عاما فقط".

وكان مسؤولو ريال مدريد قد أرسلوا جوني كالافات أحد أهم كشافي النادي "الملكي"، إلى البرازيل من أجل الاجتماع بأندريك، وفق صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

ويقع على عاتق كالافات الذي اكتشف موهبة فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس اللذين ضمهما إلى النادي "الملكي"، رفع الروح المعنوية لأندريك.

وتشير "سبورت" إلى أن الضغوط ستتواصل بل وستزداد على أندريك مع مرور الأيام والأسابيع حتى يجد طريق الشباك ويستعيد مستواه.

ومما زاد الضغوط على أندريك هو أن مواطنه فيتور روكي (18 عاما) لاعب أتلتيكو بارانينسي والمطلوب بشدة في برشلونة، استدعي إلى قائمة منتخب البرازيل للمباراة الودية الدولية ضد المغرب التي خسرها منتخب "السامبا" 1-2.

المصدر : مواقع إلكترونية