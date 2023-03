شاهد.. ميسي يسجل 62 هدفا من ركلات حرة في مسيرته

بهدفه الذي سجله في مرمى بنما أمس، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى هدفه رقم 62 من ركلات حرة، في مسيرته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة الـ 89 من مباراة الأرجنتين وبنما الودية سجل "البولغا" هدفه الـ800 في مسيرته والـ62 من ركلات حرة مباشرة.

Lionel Messi has scored 62 free kicks in his career. That’s right, SIXTY-TWO.

Here’s ALL of them ✨ [THREAD] pic.twitter.com/l9h3SvYBSR

— B/R Football (@brfootball) March 24, 2023