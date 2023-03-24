شاهد.. ميسي يسجل 62 هدفا من ركلات حرة في مسيرته

بهدفه الذي سجله في مرمى بنما أمس، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى هدفه رقم 62 من ركلات حرة، في مسيرته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة الـ 89 من مباراة الأرجنتين وبنما الودية سجل "البولغا" هدفه الـ800 في مسيرته والـ62 من ركلات حرة مباشرة.

Lionel Messi has scored 62 free kicks in his career. That’s right, SIXTY-TWO. Here’s ALL of them ✨ [THREAD] pic.twitter.com/l9h3SvYBSR — B/R Football (@brfootball) March 24, 2023

وأمس، سجل رونالدو أيضا هدفا من ركلة حرة ليرفع عدد أهدافه من ركلات حرة إلى 60، فيما عادل ميسي رقم مارادونا والأسطورة البرازيلية زيكو بوصوله إلى 62 هدفا من ركلات حرة.

وهؤلاء أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ