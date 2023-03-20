رياضة

شاهد- شد شعر وضرب من دون كرة.. هكذا ثأر غافي من سيبايوس في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga Santander
غافي لاعب نادي برشلونة خلال مباراة "كلاسيكو الأرض" (غيتي)
20/3/2023

ربما يكون غافي أحد أكثر اللاعبين شراسة في الدوري الإسباني، وهذه الشراسة حولته إلى لاعب حاسم ولا يُستغنى عنه في تشكيلة برشلونة.

ولا يخشى لاعب خط الوسط الشاب أي لاعب، أو يهاب أي مواجهة، أو يرعبه أي خصم، لكن ذلك يؤدي به أحيانا إلى المتاعب أيضا.

وخلال "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد أمس الأحد، المباراة التي انتهت بفوز البرسا في "الكامب نو" 2-1، لم يحصل غافي على بطاقة صفراء رغم اللقطة المثيرة للجدل مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

ومع دخول المباراة الدقائق الأخيرة، كان سيبايوس وغافي يتقدمان بعد أن حاول لاعب خط وسط ريال مدريد استخلاص الكرة من روبرت ليفاندوفسكي، ليتدخل غافي ويعتدي بالضرب على سيبايوس في الدقيقة 89 من المواجهة، حين كانت تشير النتيجة إلى التعادل 1-1.

وربما كان تدخل غافي انتقاما من سيبايوس لحادث وقع في الكلاسيكو السابق، إذ شوهد سيبايوس وهو يسحب شعر جافي من الخلف.

وفي كلتا الحالتين، على غافي أن يعتبر نفسه محظوظا، لأنه لم يعاقب على فعلته.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي