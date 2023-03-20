شاهد- شد شعر وضرب من دون كرة.. هكذا ثأر غافي من سيبايوس في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ربما يكون غافي أحد أكثر اللاعبين شراسة في الدوري الإسباني، وهذه الشراسة حولته إلى لاعب حاسم ولا يُستغنى عنه في تشكيلة برشلونة.

ولا يخشى لاعب خط الوسط الشاب أي لاعب، أو يهاب أي مواجهة، أو يرعبه أي خصم، لكن ذلك يؤدي به أحيانا إلى المتاعب أيضا.

وخلال "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد أمس الأحد، المباراة التي انتهت بفوز البرسا في "الكامب نو" 2-1، لم يحصل غافي على بطاقة صفراء رغم اللقطة المثيرة للجدل مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

ومع دخول المباراة الدقائق الأخيرة، كان سيبايوس وغافي يتقدمان بعد أن حاول لاعب خط وسط ريال مدريد استخلاص الكرة من روبرت ليفاندوفسكي، ليتدخل غافي ويعتدي بالضرب على سيبايوس في الدقيقة 89 من المواجهة، حين كانت تشير النتيجة إلى التعادل 1-1.

Ceballos qui s’en prend à Lewy et Gavi qui vient lui remettre les idées en place 🤝 pic.twitter.com/pS8Nyf75hm — 𝐀𝐁𝐃𝐎𝐔 🇲🇦🇳🇱 (@MarshallFCBB) March 19, 2023

وربما كان تدخل غافي انتقاما من سيبايوس لحادث وقع في الكلاسيكو السابق، إذ شوهد سيبايوس وهو يسحب شعر جافي من الخلف.

Padre Ceballos / Que guarro Gavi pic.twitter.com/ytrKlhx9Ia — ‏ً (@amin_fcb10) March 20, 2023

وفي كلتا الحالتين، على غافي أن يعتبر نفسه محظوظا، لأنه لم يعاقب على فعلته.