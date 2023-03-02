أرسنال يكتسح إيفرتون ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي وصلاح يقود ليفربول لفوز ثمين

ابتعد أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد اكتساح ضيفه إيفرتون بـ4 أهداف دون رد، مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق مع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 5 نقاط، محققا فوزه الـ 19 بعد خوض كل منهما 25 مباراة، ومع بقاء 13 جولة على النهاية.

وسجل "المدفعجية" هدفين في كل شوط، مترجما أفضليته، ومؤكدا سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد صيام طويل استمر 19 عاما.

A FOURmidable team performance 🤩 pic.twitter.com/xLQ6yBvGtX — Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لأرسنال في الدقيقة 40، ثم أضاف البرازيلي غابريل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض تفوقهم وأضافوا هدفين آخرين، عن طريق القائد النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 71، ومارتينيلي مجددا في الدقيقة 80.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإنه وبفضل تسجيل ساكا ومارتنيلي اليوم، أصبح أرسنال الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم الذي يمتلك لاعبين اثنين وصلا إلى حاجز 10 أهداف.

وتنتظر أرسنال مباريات سهلة نسبيا في الدوري الإنجليزي خلال مارس/ آذار الحالي، إذ يواجه كل من بورنموث وفولهام وكريستال بالاس، قبل أن يفتتح شهر إبريل/ نيسان بمواجهة ليدز يونايتد ثم ليفربول.

ليفربول ينعش آماله الأوروبية

بدوره، أنعش ليفربول آماله في أن يكون ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه وولفرهامبتون، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراة الماضية بتعادله سلبيا مع كريستال بالاس، إلى 39 نقطة في المركز السادس، بعد خوضه 24 مباراة، متأخرا بفارق 6 نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، الذي لعب 25 لقاء.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 24 نقطة في المركز الـ15.

وافتتح الهولندي فيرجيل فان دايك التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 73، قبل أن يضيف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات مع ليفربول، ليكرر هذا الإنجاز للموسم السادس على التوالي مع الفريق الأحمر.

يا غالي الأثمان غلوك بالحيل.. من يومك يا ملك جميل المحيا 🇪🇬👑 محمد صلاح يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 6 مواسم متتالية رفقة الريدز 🔴🔝 pic.twitter.com/OlS9v0moUK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 1, 2023

وفي الموسم الحالي، أحرز صلاح 9 أهداف في الدوري الإنجليزي، و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدفا وحيدا في بطولات كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة والدرع الخيرية.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي مع ليفربول إلى 127، وبات على بعد هدفين لتحطيم رقم روبي فاولر الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري.