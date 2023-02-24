شاهد.. ما فعله البرازيلي كاسيميرو في مواجهة مان يونايتد وبرشلونة لا يتكرر كثيرا بكرة القدم

لعب البرازيلي كاسيميرو دورا حاسما في تأهل فريقه مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم وإقصائه برشلونة بالفوز عليه 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان واضحا أن لاعب ريال مدريد السابق والذي احتفل -أمس الخميس- بعيد ميلاده الـ31 كان يلعب بقوة وروح إضافيتين ساعدا "المانيو" للفوز على غريم "الملكي" اللدود.

وبينما كانت النتيجة 3-2 لصالح برشلونة، أخطأ الإسباني ديفيد دي خيا حارس مان يونايتد بتمرير الكرة لتصل إلى سيرجي روبرتو الذي تقدم مباشرة نحو المرمى قبل أن تنشق الأرض ويظهر كاسيميرو الذي كان في وسط الملعب ويمنع الإسباني من التسجيل.

ولم يكتف الدولي البرازيلي بهذا، بل أيضا قام بتصد آخر على تسديدة فرانك كيسيه الذي كان قريبا من تسجيل الهدف رغم أن البرازيلي كان على أرض الملعب.

واعتبرت هذه اللقطة قطعة فنية دفاعية لعبت دورا حاسما في تأهل المانيو وخروجه فائزا من معركة "أولد ترافورد"، فلولا "اعتراض" كاسيميرو لأصبحت النتيجة 4-2، وباتت المواجهة صعبة جدا على أبناء إيريك تن هاغ.